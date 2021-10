HBO Max ya lanzó un adelanto de la precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”. Se trata de “House of the Dragon”, un proyecto que tiene un enorme desafío por delante, pero al menos el primer avance promete una aventura de fantasía a la altura de las temporadas iniciales de su predecesora.

“House of the Dragon” se situará 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, y se centrará en la Casa Targaryen, quienes gobernaron Westeros antes de que Robert Baratheon tomara el trono. De esta forma, contará su época dorada como también las guerras que los llevaron a su extinción. “Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones si”, se puede escuchar en el adelanto.

Cabe señalar que la serie se continúa grabando, por lo que este primer tráiler de la precuela es solo una pincelada de lo que se verá en los diez capítulos que se espera que se estrenen durante 2022.

El teaser también reveló nuevas incorporaciones que se suman al previamente anunciado. Serán parte de esta entrega Will Johnson como Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn como Lady Laena Velayron, Theo Nate como Ser Laenor Velaryon, entre otros.