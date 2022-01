A 20 años del estreno de la exitosa saga de “Harry Potter”, todos sus protagonistas se volvieron a juntar en un especial lanzado por HBO Max para recordar los mejores momentos de la franquicia y profundizar acerca de los personajes. Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson fueron los más esperados del reencuentro que se llamó “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”.

Disponible en la plataforma de streaming desde el 1 de enero, ya fueron miles al rededor de todo el mundo que disfrutaron de las imágenes y tuvieron acceso a contenido inédito de la historia creada por J.K. Rowling. Pero entre tanta emotividad y buenos recuerdos, una fanática se dio cuenta de un insólito error en la edición que obligó a los autores a actualizar el especial.

Los actores hablaron de sus vivencias en el set desde su niñez hasta su adolescencia.

La equivocación ocurre cuando los actores comienzan a hablar de las dos primeras películas de la saga, “Harry Potter y la Piedra Filosofal” y “Harry Potter y la Cámara Secreta”. En ese momento Rupert, quien interpretó a Ron Weasley y Emma, quien se puso en la piel de Hermione Granger, contaban sus parecidos a sus papeles y las ganas que tenían cuando eran chicos de conseguirlo.

La actriz contó la anécdota de cuando su papá les leía a ella y su hermano los libros de “Harry Potter” y les pedían que no parara. Allí recordó que desde pequeña sabía que ella era Hermione y que estaba destinada a ese personaje, incluso sus padres temían por lo que podría llegar a pasar de no obtener el papel. Mientras ella habla, en el especial se van sucediendo algunas fotos hasta que en pantalla aparece una imagen de una nena con orejas de Minnie, pero la niña de la fotografía no es Emma Watson.

En realidad, la imagen corresponde a Emma Roberts, lo que fue descubierto por una fanática que rápidamente lo subió a Twitter. “CHICOS AYUDADME ES LITERALMENTE EMMA ROBERTS NO EMMA WATSON”, reveló la usuaria.

Tanta fue la repercusión de su comentario que los editores del especial le respondieron: “¡Bien visto fans de Harry Potter! Nos han llamado la atención sobre un error de edición de una fotografía mal etiquetada. Nueva versión en breve”.