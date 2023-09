Luego del fuerte cruce, Luis Brandoni se disculpó con Ricardo Darín.

En los últimos días, Luis Brandoni y Ricardo Darín protagonizaron un fuerte cruce, luego de que aquel criticara sin filtro a Argentina, 1985, multipremiada película de la que su colega no solo es protagonista, sino, productor.

Todo comenzó cuando Brandoni acusó de “canalla” a la cinta dirigida por Santiago Mitre, por la poca presencia de la figura de Ricardo Alfonsín en la misma, a quien el actor y también político defiende de manera acérrima.

La dura crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín. / Archivo

“Me sorprendió mucho, por ejemplo, y de manera desagradable, que los chicos se enteraran de los juicios a las juntas por la película Argentina, 1985. Es una cosa tremenda. ¿Cómo no le contaron a sus hijos un episodio que sacudió al mundo?”, le expresó Brandoni a Clarín.

“No se lo contaron y se enteraron con una película canalla. No aparece Raúl Alfonsín, bien peronista”, arrojó el actor, quien continuó explicando el rol del exmandatario durante el Juicio a las Juntas.

Argentina, 1985 Foto: Instagram

Pero eso no fue todo, además de asegurar que “son capaces de cualquier cosa los peronistas”, Brandoni decidió apuntar hacia Darín: “Un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo [Darín], para hacer esa película, que es una canallada?’”.

Lejos de quedarse callado, Darín salió en respuesta y aseguró haber quedado “anonadado” y con “dolor en el alma” por los dichos de su colega, con quien trabajó en varias oportunidad, por ejemplo, en La odisea de los giles y el clásico Mi cuñado.

Luis Brandoni ¿se retractó?

Durante el pase del programa de Alfredo y Diego Leuco en Radio Mitre, Luis Brandoni expresó: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”.

Luis Brandoni

En este sentido, aclaró: “Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”. Si bien el actor se disculpó con su colega, no terminó de retractarse de todos sus dichos, por lo que no es nada seguro que la pelea haya llegado a su fin.