Martin Scorsese se arrepiente de una de sus mejores películas: “En su lugar debería haber hecho..”

Martin Scorsese es de los mejores cineastas que han pisado el séptimo arte. Le ha regalado al mundo joyas como Taxi Driver, Goodfellas, Mean Streets, Toro Salvaje, La isla siniestra, Casino, El lobo de Wall Street y muchos otros grandes éxitos.

Actualmente prepara su gran regreso con Killers of the Flower Moon, un western contemporáneo mezclado con melodrama, que tendrá a la cabeza a Robert de Niro y Leonardo DiCaprio, un hecho muy significativo dentro de su filmografía.

Para quienes no lo sepan o para refrescar memorias, De Niro y DiCaprio son dos polos claves en la carrera del cineasta que comenzó junto a los denominados directores del “Nuevo Hollywood”. El primero de ellos fue la estrella del director italoamericano desde finales de los ‘70 hasta 1995 con Casino. Luego, llegaría el turno del actor de Titanic, quien a partir del 2002 con Gangs of New York tomaría ese lugar.

Martin Scorsese quería otra cosa

En el marco del estreno de Killers of the Flower Moon, que será el próximo 19 de octubre, Martin Scorsese mantuvo una entrevista con GQ, donde recorrió su carrera y habló al detalle sobre su filmografía.

En medio de su recorrido filmográfico, el cineasta italoamericano sorprendió con una declaración: “Me animé a hacer otra película de estudio con La isla siniestra. Resultó que debería haberme ido para probablemente hacer Silencio”, en referencia a la cinta que finalmente estrenó en el 2016.

Para quienes no lo sepan, Scorsese quedó muy insatisfecho con el trato que recibió por parte de Warner Bros. con su cinta Infiltrado. Convencido de no trabajar de nuevo con estudios hollywoodenses, decidió dar marcha atrás para hacer la película protagonizada por DiCaprio y Mark Ruffalo.

En este sentido, durante la entrevista afirmó el hecho que ya todos conocían: “La isla siniestra fue mi última película de estudios”. Es decir, desde entonces, el cineasta prefiere trabajar con productoras independientes o para plataformas de streaming, con fue el caso de El irlandés.