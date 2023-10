La experiencia mística con ayahuasca de Jada, la esposa de Will Smith: “Nunca antes había tenido...”

Will Smith es uno de los actores más importantes de Hollywood, tanto que es conocido a lo largo y ancho del mundo. Es por tanto que, todo lo que en su vida ocurre no tarda en volverse noticia en los principales medios de comunicación y las redes sociales.

En este sentido, en los últimos días su familia volvió a ser el foco de atención luego de que Jada Pinkett Smith, su esposa, lanzara un libro con sus memorias, bajo el título de Worthy. El mismo levantó gran revuelo, debido a las declaraciones sobre la intimidad de su vida familiar.

Jada Pinkett Smith y Will Smith. Foto: Arturo Holmes

Una de las revelaciones más potentes fue la de que está separada de Will Smith desde hace 7 años, y que al momento de la pelea entre el actor y Chris Rock en los Oscar se sintió muy avergonzada cuando él la llamó por “esposa” frente a los presentes y la audiencia.

Will Smith y Jada Pinkett Smith.

En este sentido, la actriz confesó que ha sido infeliz a lo largo de su matrimonio y que desde que no está junto a Will Smith su vida ha mejorado, aunque sigue sintiendo afecto por él y lo considera parte de su familia.

La experiencia con ayahuasca de Jada Pinkett Smith

En sus memorias, Jada Pinkett Smith reveló que sufre de depresión desde hace tiempo: “Durante dos décadas había puesto buena cara, había seguido la corriente y le había dicho a todo el mundo que estaba bien. Sin embargo, en el fondo, los ataques de depresión y la desesperanza abrumadora se habían consumido hasta convertirse en un fuego infernal en mi corazón roto”.

Jada Pinkett Smith y Will Smith.

“Los sentimientos desagradables de no merecer amor hacían más difícil comprender la desconexión entre la supuesta vida perfecta que había logrado y el pozo de pérdida que llevaba conmigo. La terapia me ayudó hasta cierto punto. Me hizo llegar a los cuarenta. Pero, ¿con qué fin?”, reflexionó.

En este sentido, la actriz contó que decidió probar con terapia alternativa y vivir una experiencia de ayahuasca: “La ayahuasca me ayudó, me dio una nueva relación íntima conmigo misma que nunca antes había tenido. Los pensamientos suicidas desaparecieron por completo”.

¿Cómo reaccionó Will Smith al libro de su esposa?

Mediante una carta, Will Smith mostró su apoyo a Jada Pinkett Smith luego de que se publicara su libro: “Una cosa es escuchar anécdotas en una barbacoa familiar, pero fue realmente sobrecogedor asimilar tu historia, condensada de esta manera tan potente. Eres única, una rara mezcla de poder y delicada sensibilidad. Sé que no fue fácil excavar las profundidades de esa manera. Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, sin duda te habría abrazado más”.