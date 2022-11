Will Smith recordó la bofetada a Chris Rock en los Oscar: “Algunas personas reaccionaron de forma exagerada”

Will Smith reapareció en un programa de la televisión estadounidense para promocionar su nueva película. Pero, como era de esperarse, se refirió al triste episodio que protagonizó en la última entrega de los Oscar, cuando subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock.

Smith venía dando muy pocas notas y durante una reciente entrevista en “The Daily Show with Trevor Noah” decidió hablar de aquella noche. En principio, él mismo introdujo el tema en tono de broma, pero enseguida aprovechó la ocasión para contar qué le pasó en ese momento y cómo toma hoy aquella inolvidable escena.

El momento exacto de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en el escenario. Foto: @FreddysWorldd

“He estado fuera”, dijo el actor. Enseguida todos rieron, sabiendo que se refería al tiempo en que quedó ausente de todos lados como consecuencia de aquel cruce con el comediante. “Esa fue una noche horrible...”, continuó de inmediato. “Una noche horrible, como todos se pueden imaginar. El asunto tuvo muchos matices y complejidades”, señaló.

“Estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto… En realidad, creo que fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño (él mismo) que vio a su padre golpear a su madre y todo eso surgió en ese momento. Pero eso no es lo que quiero ser...”, subrayó la estrella.

“Amo a Chris. Soy amigo de él. Te amo, pero esto está jodido... Sé que, como personas negras, las personas negras se juntan y dicen: ‘¿Qué hizo Will? ¿Qué diablos pasó?’. Mucha gente negra decía: ‘Debería ir a la cárcel’”, describió en relación a cómo reaccionó la gente a lo sucedido.

“Algunas personas reaccionaron de forma exagerada, lo que hizo que algunas otras personas también reaccionaran de forma insuficiente”, agregó.

Al mismo tiempo, mencionó que tampoco fue cómodo en la intimidad de su hogar lidiar con las consecuencias. “Mi sobrino tiene nueve años. Es el niño más dulce del mundo. Volvimos a casa. Se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will. Lo cierto es que estamos sentados en la cocina y él está en mi regazo y dice: ‘¿Por qué golpeaste a ese hombre, tío Will?’ ¡¡Maldita sea!!”, relató.

Cuál es la nueva película de Will Smith

“Emancipation” es la nueva película que protagoniza Smith. El film está basado en hechos reales y pone al actor en la piel de un esclavo fugitivo que se hace conocido en el mundo como Peter el Azotado por la cantidad de cicatrices en su espalda a raíz de la brutalidad extrema de la esclavitud.

Will Smith en su nuevo papel.

“Ver esa imagen por primera vez fue una de las cosas que realmente me entusiasmó para explorar este papel, porque ves la imagen, pero no sabés quién es. No sabés cuál es la historia”, explicó.

“La esclavitud estadounidense fue uno de los aspectos más brutales de la historia misma de la Humanidad… Es realmente muy difícil, intolerable entender el nivel de crueldad del que es posible el ser humano. Mi hija me preguntó: ‘Papá, ¿realmente necesitamos otra película de esclavos?’ Le dije: ‘Daby, te lo prometo, no haría una película de esclavos. Esta es una película de libertad’”, relató.