Will Smith y Chris Rock se encuentran desde hace ya varios meses en el ojo de la tormenta. Sin duda alguna, tras la pelea que protagonizaron en los Premios Oscar, atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus carreras.

Mucho se dijo en torno a lo sucedido, especulando si se trataba de algo real, un arreglo entre ambos a modo de publicidad o, incluso, se llegó a decir que ambos sufrían trastornos: Smith de ira y Rock de aprendizaje que le dificultaría relacionarse en sociedad.

Chris Rock y Will Smith y su pelea en los Oscar 2022. Foto: elespectador.com

Si bien por aquel entonces, Smith lanzó un comunicado a través de sus redes sociales hablando sobre su comportamiento inaceptable y lo terrible de la violencia, Rock no salió a responder ni expresar su posición.

Como parte del proceso de sanción de la Academia al comportamiento del Príncipe del rap, aquella lo obligó a cumplir un tratamiento terapéutico si es que el mismo desea continuar dentro del universo hollywoodense.

Will Smith

Es de esta forma que, luego de varios meses, Smith compartió a través de su cuenta de Instagram un video mostrando los resultados de su terapia y expresando nuevamente su arrepentimiento de lo sucedido.

“Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar” expresaba Smith ante el público y dirigiendo sus disculpas a Rock.

Will Smith junto a Jada Pinkett al momento previo de la pelea entre el actor y Chris Rock.

El actor, también, decidió disculparse con los familiares de su colega y propios, por sobre todo con su esposa Jada Pinkett asegurando que “No pensé en cuántas personas herí en ese momento”. Fue en este punto que, Smith se refirió a su relación con Tony Rock, el hermano de Chris, con quien tenía un gran vínculo “Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable”.

Cuál es el trastorno que sufre Chris Rock

En medio del escándalo entre Will Smith y Chris Rock, se dio a conocer que este sufre de un trastorno de aprendizaje verbal, lo cual podría llegar a explicar lo sucedido.

Chris Rock sufre de un trastorno de aprendizaje visual.

Sobre su dificultad Rock expresó “es genial para escribir chistes, pero no es genial para las relaciones personales”, poniendo una cuota de humor como es habitual en el actor. En definitiva se trata de un trastorno que le dificulta saber cómo manejarse en sociedad y, ubicarse visual y espacialmente.