Will Smith será tema de conversación todo el año. Su escándalo con Chris Rock en los Premios Oscar desató una serie de polémicas que aún no terminan. En ese contexto, se filtró una entrevista de Rosario Dawson, una compañera del actor, donde reveló que Jada lo acompañaba a las grabaciones.

Rosario y Will fueron coprotagonistas en “Siete almas” e interpretaban una relación amorosa. Según sus palabras, el actor asistía al rodaje de las escenas de besos en compañía de su esposa, Jada Pinkett. La actriz lo contó en una entrevista de 2008 en el medio Access Hollywood.

Will y Rosario Dawson Foto: Web

No solo contó eso, sino que Dawson agregó que Will Smith llegó a tener pánico escénico al grabar esas tomas junto a ella. “Estás nervioso por besarme. No te preocupes bebé, seré amable” es lo que la actriz le decía a su compañero durante el rodaje.

Will y Rosario en "Siete almas" Foto: Web

Sin embargo, el problema no sería Jada Pinkett Smith, sino el propio Will. “Quería que Jada estuviera en el set. Y ella lo animó, le dijo ‘¡Realmente lo necesitabas! No me avergüenzas’. Jada estuvo de mi lado en este caso”, reveló Rosario Dawson. La actriz bromeó con el beso y manifestó: “¡obtuve el permiso de Jada!”

Will y Rosario en la presentación de "Siete Almas" Foto: Web

El día que Jada Pinkett se avergonzó de Will Smith

En una entrevista de 2018, el actor había contado que estuvo tres años organizando la fiesta del cumpleaños número 40 de su esposa. Sin embargo, Jada no reaccionó de la mejor manera ante la sorpresa porque le pareció demasiado.

Will Smith y Jada Pinkett

La actriz confesó que estaba atravesando una especie de crisis y esa fiesta no era lo que necesitaba. “Me dijo que la fiesta fue la muestra más ridícula de mi ego. Hasta el día de hoy sé que me aplastó porque era verdad. No fue una fiesta para ella”, detalló Will Smith.