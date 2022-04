Tras el escandalo protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la 94° edición de los Premios Oscar, el actor de Rey Richard anunció el día viernes su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El momento de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la 94° edición de los Premios Oscar. Foto: elespectador.com

Las consecuencias de la renuncia de Will Smith

Luego de la abofeteada al humorista Chris Rock, Will Smith subió nuevamente al escenario pero, esta vez, para recibir su premio a “Mejor actor protagónico” por su interpretación en el film Rey Richard dirigida por Reinaldo Marcus Green.

Will Smith se llevó el galardón a Mejor actor por su interpretación en Rey Richard: una familia ganadora.

Tras la renuncia a la Academia anunciada por el actor el día viernes, las preguntas de los fanáticos del cine comenzaron a llover en las redes sociales pero, hubo una en particular que se hizo tendencia: ¿perderá la estatuilla el actor?

Rey Richard: Una familia ganadora (HBO Max).

Hasta el momento no se conoce si Will Smith perderá efectivamente su estatuilla ante su renuncia, lo que si estamos en condiciones de afirmar es que, la Academia se ha reunido para evaluar que proceso disciplinario podría implementarse ante la conducta y el escándalo protagonizado por el actor. Incluso, el reglamento establecido por la crítica y demases expertos allí reunidos explica que, no es requisito formar parte de la Academia para ser candidato a algunos de sus premios.