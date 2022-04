Luego del violento episodio que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la premiación de los Oscar ante millones de personas de todo el mundo, uno de los productores de la ceremonia rompió el silencio y dio detalles sobre lo ocurrido.

Durante el programa “Good Morning America” (ABC), Will Packer contó que luego de la cachetada que le dio Smith a Rock, le preguntó: “¿De verdad te golpeó?”, y agregó: “Me miró y dijo: ‘Sí, acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali’”.

El momento exacto de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en el escenario. Foto: @FreddysWorldd

Sin embargo, notó que el conductor de la ceremonia, quiso retomar al “modo de broma, pero se notaba que todavía estaba en estado de shock”. Asimismo, Packer señaló que el chiste relacionado a la falta de pelo de Jada Pinkett Smith no estaba en el guion aprobado por la Academia.

Por otro lado, el productor señaló que no conversó con Smith luego del violento episodio, como sí lo hizo con Rock y aclaró que si bien desde la Academia le informaron que pretendían que Will Smith se retirara del lugar, él no estuvo dentro de esas conversaciones.

Esa noche, Will Smith ganó como mejor actor por su papel en "Rey Richard: una familia ganadora".

“Inmediatamente me dirigí a los líderes de la Academia que estaban en el lugar y les dije: ‘Chris Rock no quiere eso. Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar una situación ya de por sí mala’. Su tono (el de Rock) no era de represalia, no era de enfado, entonces yo estaba defendiendo lo que Rock quería en ese momento, que no era sacar físicamente a Will Smith porque, como ahora me han explicado, ésa era la única opción en ese momento”, relató Packer.

Ante la pregunta sobre si Will Smith tendría que haber abandonado el Dolby Theatre, el productor contestó: “Creo que lo que muchos de nosotros esperábamos era que subiera a ese escenario y mejorara la situación”, opinó Packer. “Esperábamos que él se parara en ese escenario y dijera que lo que había sucedido hacía unos minutos era absoluta y completamente incorrecto. Un ‘Chris Rock, lo siento mucho, por favor, perdoname’. Eso es lo que esperaba. Sentí que iba a ganar y esperaba que, si se quedaba, dijera eso”.