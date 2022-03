Los Premios Oscar no solo quedaron marcados por la victoria de CODA como “Mejor Película”, sino por otro hecho sin precedentes. Se trata del cachetazo de Will Smith contra Chris Rock en medio del escenario cuando este hacía una broma sobre su esposa.

El momento dejó atónito a todo el mundo, dentro del recinto como fuera de allí. Se trató de un golpe que para muchos de los que estaban allí parecía parte de un acto, pero no. La señal cortó el sonido, pero se escuchó decir a Smith: “Saca a mi esposa de tu maldita boca”.

Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock

Como es habitual en los Oscar se buscan presentadores que tengan una carrera dentro del rubro de la comedia, como así en shows de Stand Up. Algo que permita hacer la ceremonia más atractiva para los ratings. Sin embargo, esta vez los ratings explotaron producto del golpe.

Rock debió subir al escenario para presentar el “Mejor Documental”, pero antes, comenzó a hacer un monógolo en donde presentó a varias de las parejas de los actores que estaban allí como Penelope Cruz y Javier Bardem. Después nombró a Jada Pinkett Smith con un chiste que desencajó al actor.

Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. Foto: web

La esposa de Smith sufre de alopecia, una enfermedad que provoca la pérdida de cabello porque ataca los folículos pilosos. Rock fue más allá y comparó su cabeza rapada con la película G.I. Joe llamándola G.i. Jane.

Qué dijo Will Smith sobre el golpe a Chris Rock: “El amor te hace hacer cosas locas”

Minutos después del golpe, Will Smith ganó el premio a “Mejor Actor” por su papel en Rey Richard, donde interpretó el papel del papá de las hermanas Serena y Venus Williams. Allí ligó el discurso ganador a lo que sucedió con Rock.

“En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me llamó a hacer en este mundo. En mi vida me llamaron a amar y proteger a la gente, y ser un sostén para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos, tenés que podés aceptar el abuso, que la gente hable pavadas sobre vos, y que la gente te falte el respeto . Tenés que sonreír y fingir que está todo bien. Denzel (Washington) me dijo ‘tené cuidado, cuando estás en tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos’”, comenzó en sus palabras.

La palabra de Will Smith tras ganar el Oscar a "Mejor Actor": "Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio, no es sobre ganar un premio, es sobre echar luz sobre la gente" (AP)

“La vida imita al arte, parezco el padre loco. El amor te hace hacer cosas locas. Gracias por este honor, y este momento. Gracias”, completó en su discurso entre lágrimas por lo sucedido.

Qué dijo la Academia sobre el hecho

Minutos después del cierre de la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sacó un breve comunicado sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock, repudiando “la violencia” y no se expreso más.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”