Los Premios Oscar 2022 quedaron marcados por la pelea entre Will Smith y Chris Rock, dejando de lado a los ganadores de las estatuillas como CODA, que ganó el premio a Mejor Película. Sin embargo, pocos saben que había un antecedente entre ambos que se remonta a 2016.

Todo se dio en la ceremonia de aquel año, donde la principal controversia estuvo en la no nominación de actores afroamericanos en ninguna categoría. Justamente, Jada Pinkett Smith fue una de las actrices que llamó a un “boicot” contra la Academia por la decisión.

Los chistes de Rock contra los Smith tienen un antecedente en 2016.

En ese marco, Chris Rock fue el encargado de conducir aquel evento y se refirió a la movida que quiso hacer la actriz: “Jada dijo que no iba a venir. ¿Ella no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bombachas de Rihanna. ¡No estoy invitado!”.

El humorista redobló la apuesta y cruzó al propio Smith por una de las actuaciones en uno de sus films: “Will no fue nominado por Concussion. Entiendo que esté enojado. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tiene razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West”.

Las declaraciones del humorista molestaron en la pareja, que no se expresó públicamente, pero dejaron trascender que no les habían gustado los comentarios.

El golpe de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022

“Jada, amo G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla”, expresó en medio de la ceremonia de este año, Chirs Rock lo que generó la molestia de la actriz como del propio Will Smith quien se paró de su silla y le pegó una cachetada al comediante.

El chiste de Rock hacía referencia al film de 1997, GI Jane donde la protagonista Demi Moore tiene la cabeza rapada. Jada Pinkett no tiene pelo porque sufre de alopecia, una enfermedad.