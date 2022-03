El ataque de ira de Will Smith, quien golpeó al humorista Chris Rock por bromear con la alopecia de su esposa, dejó atónito al público durante la ceremonia de los premios Óscar 2022, minutos antes de ver al actor llorar al recibir la estatuilla al mejor actor.

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Óscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

Will Smith. Foto: web

De repente, Will Smith subió al escenario y le pegó en la cara. “íMantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”, soltó de vuelta en su asiento. “El amor te hace hacer locuras”, se disculpó Smith, llorando, al recibir el Óscar al mejor actor por “Rey Richard: una familia ganadora”.

Lo cierto es que la secuencia entre el actor y el comediante se convirtió en un pico de audiencia de los premios, generando memes en las redes sociales y respuestas de todo tipo al hecho.

La propuesta del youtuber Jack Paul

Jake Paul, el youtuber que hace tiempo incursionó en el boxeo, minutos después del hecho que protaginó el actor, tuiteó: “Esto es una locura”. Pero no se quedó ahí, sino que avanzó con una polémica propuesta.

Jake Paul en problemas. Foto: Web

Paul les ofreció a Will Smith y Chris Rock unos 11,5 millones de libras esterlinas (15 millones de dólares) a cada uno para boxear en la cartelera de su próxima pelea en el mes de agosto. “Que alguien me llame por teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible”, publicó Jake.