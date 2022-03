Tras lo sucedido el domingo por la noche en la entrega de los Oscar y las repercusiones por la reacción de Will Smith ante la “broma” de su colega Chris Rock sobre la alopecía de la mujer de Smith, el actor ganador de la estatuilla dorada terminó disculpándose por haber golpeado a Rock.

El momento exacto del golpe que le propinó Simth a Rock por bromear este último sobre su esposa. Foto: elespectador.com

Así, en su cuenta de Instagram, Will Smith publicó un comunicado disculpándose por haber abofeteado a Rock y a su vez, afirmó que su comportamiento resultó inaceptable y aprovechó para repudiar cualquier tipo de violencia.

Las explicaciones de Will Smith

A pesar de sus disculpas, Will Smith no intentó justificar su reacción, sino que explicó que su accionar se debió a que no pudo contenerse ante la broma del comediante Chris Rock: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, repuso en su cuenta de Instagram.

Incluso Smith también aprovechó el momento para pedirle disculpas a Rock: “Me gustaría disculparme públicamente contigo. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Notablemente emocionado, Will Smith se refirió a su accionar y que quiere ser un "embajador del amor".

Y luego también le pidió disculpas a la Academia de Hollywood y volvió a lamentar que su accionar haya ido en contramano de los valores de “amor” que intentó representar en Rey Richard, película que le valió el Oscar: “Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”.

Podrían sacarle el Oscar a Will Smith

La Academia de Hollywood planea estudiar posibles sanciones a Will Smith por el cachetazo que le propinó a Chris Rock, fundamentalmente porque rechaza todo tipo de expresión de violencia.

Así, ya anunciaron que abrieron una investigación formal para analizar futuras sanciones contra el actor.

Y es que, debido al “código de conducta” que exige el organismo, no sería inusual que Smith deba tener que regresar la estatuilla dorada que ganó por la categoría de “Mejor Actor”.

La Academia evalúa la posibilidad de quitarle el premio Oscar a Will Smith.

Incluso, en un comunicado de prensa, manifestaron: “La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.

En definitiva, los castigos que podría sufrir Will Smith serían desde la suspensión de la Academia, tanto inmediata o temporal y también una reprimenda por su reacción violenta.