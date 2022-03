Se suponía que la velada de los Premios Oscar tenía que ser motivo de celebración y diversión, pero un comentario de mal gusto hizo enojar a Will Smith y terminó golpeando a Chris Rock. Varias fueron las opiniones sobre el accionar de los protagonistas. Por su parte, Jim Carrey se mostró indignado por la actitud del intérprete de “Hombre de negro”.

Chris Rock y Will Smith. Foto: elespectador.com

“Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente cobarde, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos un club genial”, expresó el humorista en una entrevista para la señal CBS.

Según su opinión, el esposo de Jada Pinkett Smith “debería haber sido escoltado por la seguridad” y “echado” del Teatro Dolby, donde se realizó la gala. “Si me hubiera pegado a mí, lo demandaría por 200 millones de dólares, porque ese video estará allí para siempre”, agregó.

“Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si querés, podés gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, pero no tenés derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, indicó.

Por último, Jim aseguró que no tiene nada en contra de su colega, pero que “arrojó sombra a un momento brillante para todos los presentes, fue un momento muy egoísta”.

Qué ocurrió en los Premios Oscar

Todo comenzó cuando el humorista estaba sobre el escenario del Dolby Theatre para el premio al Mejor Documental y se refirió a la mujer de Smith, la también actriz Jade Pinkett Smith, quien sufre alopecia.

“Jada, te amo. ‘GI Jane 2′, no puedo esperar a verte”, bromeó, al referirse a la cabeza rapada de Pinkett Smith. Es que Gi Jane, es una película dramática de 1997 protagonizada por Demi Moore, quien se rapó la cabeza para su interpretación.

Will Smith junto a su mujer. Foto: web

Al escucharlo, Will se levantó de su asiento y fue directamente a darle un cachetazo, se dio vuelta y volvió a sentarse. Por lo que Rock expresó: “¡Guau! Guau. Will Smith me acaba de dar una paliza”.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca”, a lo que él respondió: “Guau... amigo. Era una broma sobre ‘GI Jane’”. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca”, le repitió Smith.

Unas nuevas imágenes de Will Smith lo muestran al actor enseñándole a un niño a dar la "cachetada" de Hollywood.

Luego del escándalo, el protagonista de “En busca de la felicidad” ganó un Oscar como mejor actor por el film “King Richard” y pidió disculpas por su accionar. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que podría recibir alguna sanción por parte de la Academia y hasta amenazan con quitarle el galardón.