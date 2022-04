El síndrome que padece Chris Rock que podría explicar su comportamiento en los Premios Oscar.

Chris Rock se encuentra en el ojo de la tormenta junto a Will Smith luego del escándalo protagonizado por ambos durante la 94° edición de los Premios Oscar. Ante los dichos del actor sobre la esposa del “príncipe del rap” y la reacción violenta de este, muchas son las teorías que comenzaron a girar en torno a lo sucedido.

Algunos fans sostenían que se trataba de un acto de comedia y otros de un momento fuera de lugar, sin embargo, una nueva versión salió a la luz y que tiene a Chris Rock como protagonista. En el año 2020 el actor, declaró que sufre de un trastorno de aprendizaje no verbal que, le genera dificultad a la hora de saber cómo manejarse en sociedad y, ubicarse visual y espacialmente.

En la entrevista donde el actor anunció su trastorno, declaraba que lo único que entiende son palabras y que el hecho “es genial para escribir chistes, pero no es genial para las relaciones personales”. La realidad es que, Rock no tiene ningún inconveniente en hablar en torno a su problema y, desde ya, busca en la medida de su capacidad poder medirlo y no generar graves consecuencias.

Tras el escándalo protagonizado por Chris Rock y Will Smith en la 94° edición de los Premios Oscar, el primero de ellos habló por primera vez durante su show de stand up en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

Siendo fiel a su humor, el actor inició su rutina haciendo referencia a lo sucedido de manera irónica, teniendo en cuenta que la presentación fue un día después de lo sucedido, “¿Qué tal su fin de semana?” expresaba, terminando por rematar con un “Si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana”, dando a entender que aún no se sentía preparado para dar declaraciones al respecto.

Finalmente, Rock agregó “Todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento hablaré de esa mier...” siendo aún esperada su declaración que, como adelantó en aquella oportunidad, “será seria y graciosa”.