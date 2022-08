Una de las biopic más aclamadas en los últimos años y que enamoró no solo a los amantes del tenis, sino también al público en general fue “King Richard”. La película, que protagoniza Will Smith y cuenta el método que utilizó el padre de Venus y Serena Williams, fue un éxito por su trama y su mensaje de motivación para los deportistas y los que no lo son.

Esta película es una gran opción para verla, ya que a sus 40 años, una de las tenistas más grandes de la historia, confirmó que colgará la raqueta luego de participar en el US Open que se llevará a cabo a finales de agosto. Así lo informó Serena Williams en una conferencia de prensa donde aseguró que “es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”.

La película que relata la historia de Serena y Venus, dos adolescentes intentando lidiar con una etapa clave para todas las personas y las presiones que le ponía el padre para que sean jugadores perfectas, es una enorme oportunidad para ver una película que realmente toca temas muy sensibles como la presión que ejercen los padres sobre sus hijos y los sueños frustrados que ellos no pudieron cumplir y que intentan hacerlo a través de ellos.

King Richard, la película con la cual Will Smith ganó el Óscar Foto: El Comercio

¿De qué trata “King Richard”, la historia de Venus y Serena Williams?

Richard Williams es un hombre que le apasiona el tenis y que sostiene que elaboró un método que hará que sus dos hijas, Serena y Venus, sean las jugadoras más grandes de la historia del deporte. Sin embargo, Richard no solo debe lidiar con que es una familia que casi no llega a fin de mes, sino también con un deporte en donde la discriminación es una de las grandes barreras que tendrá que sortear.

La película fue dirigida por Reinaldo Marcus Green (Good Joe Bell) y protagonizada por Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal y Tony Goldwyn. Tras su estreno fue premiado Will Smith al Oscar como mejor actor, pero todos recuerdan esa noche más que nada por el cachetazo a Chris Rock y los insultos desde su asiento.