El nombre de Serena Williams permanecerá en la historia del tenis por el resto de la historia, es que se trata de una de las mejores de todos los tiempos y que anunció su retiro de la actividad profesional este año una vez que termine US Open, el último Grand Slam del año.

La estadounidense de 40 años publicó una extensa carta en la revista de ese mismo país Vogue, explicando los motivos de la su salida del mundo profesional. “Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, expresó.

Serena Williams junto a su hija Olympia, con quien apunta a pasar más tiempo una vez alejada del tenis. Foto: Redes

Nacida en Michigan, creció junto a su hermana Venus con quien alcanzó el estrellato en la máxima categoría del tenis femenino como la WTA. Sus palmarés son de los más grandes de la historia del tenis con un total de 23 títulos individuales de Grand Slam.

En total, Serena ganó 7 títulos del Australian Open, 7 en Wimbledon, 3 en Roland Garros y 6 en el Abierto de Estados Unidos, siendo este último su presentación final.

La palabra de despedida de Serena Williams para anunciar su retiro del tenis

“Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi tenis, mi currículum y construir mi familia, elijo lo segundo”, describió la ex número 1 del mundo.

“Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría por ahí jugando y ganando mientras mi mujer está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia. Tal vez sería más un Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: me encanta ser mujer, y me encantó cada segundo del embarazo de Olympia”, agregó.

El posteo de Serena Williams para compartir la nota de Vogue en la que anuncia sus objetivos, más lejanos ahora del tenis. (@serenawilliams) Foto: @serenawilliams

“Voy a ser sincera. No hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual, pero siento un gran dolor. Es lo más duro que puedo imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí mismo que ojalá me resultara fácil, pero no lo es. Estoy dividida: no quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, fue una de sus últimas sentencias.

Cuándo empieza y dónde se jugará el US Open

El año pasa su segunda mitad y todo parece indicar que la temporada del tenis empieza a tener el típico cierre del ciclo. Concluida la temporada de polvo de ladrillo y césped, se espera que en las próximas semanas empiezan al canchas duras a ser testigos de la actividad tanto de la WTA como del ATP.

Es por eso, que el US Open comenzará el próximo lunes 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre, donde se podrá ver a los mejores jugadores del mundo estar en el Flushing Meadows, en la ciudad de Nueva York.

Por la rama masculina, el campeón defensor Daniil Medvedev es una incógnita. El número 1 del mundo, no pudo incursionar en Wimbledon por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras que Emma Raducanu fue la última ganadora sin ceder sets en cada uno de sus 10 juegos ganados en 2021.