Ashton Kutcher contó en una entrevista que dio hace unas semanas que sufrió una rara enfermedad autoinmune que lo dejó con consecuencias tremendas como las de no poder hablar, escuchar y caminar. El actor de 44 años contó los momentos más oscuros que vivió durante la peor etapa de su enfermedad.

Las declaraciones se dieron tras un adelanto de la entrevista que publicó Access Hollywood, donde Ashton decidió abrirse por su público y contar todos los momentos que sufrió. Además, Kutcher reveló que la enfermedad que le diagnosticaron es vasculitis, pero en una versión mucho más agresiva de lo normal.

Ashton Kutcher

¿Qué dijo Ashton Kutcher sobre la enfermedad que padece?

“Hace dos años, tuve esta extraña y super rara forma de vasculitis, que me sacó la visión, la audición y el equilibrio. Tengo suerte de estar vivo”, le contó el actor al conductor del ciclo, que quedó impactado al escuchar la noticia que le estaba contando una de las celebridades más queridas del mundo del espectáculo.

Asimismo, Ashton afirmó que “en el minuto en el que empiezas a ver que los obstáculos que hay son para darte lo que necesitas, ahí la vida empieza a ser divertida. Empezás a surfear por arriba de los problemas, en lugar de vivir por debajo de ellos”

Durante el momento más critico de la enfermedad, el actor comenzó a replantearse si podría volver a caminar: “No te das cuenta hasta qué decís, no sé si alguna vez volver a ver, no sé si alguna vez volveré a escuchar, no sé si alguna vez volveré a caminar”.

Según relatan los especialistas, la vasculitis es una enfermedad autoinmune que ataca los vasos sanguíneos y puede llegar a provocar algunos síntomas leves como fiebre. Sin embargo, en algunos casos muy raros, como el del actor, se pueden presentar complicaciones en diferentes órganos, la pérdida de visión, como también la fuerza en los músculos.