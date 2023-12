Ryan Gosling compartió una hilarante versión navideña de su famosa canción en Barbie

Barbie: la película fue uno de los éxitos cinematográficos del 2023, teniendo en cuenta su recepción en todo el mundo y la marea rosa generada durante los meses que estuvo en la pantalla grande. Desde la historia hasta las imágenes y las canciones, esta película se ganó al público mundial. Por ello, es la producción con más nominaciones de los Globos de Oro 2024.

La película de Greta Gerwig consiguió nueve nominaciones en los mencionados galardones. Entre ellas, se destacó su banda sonora en la categoría de Mejor Canción Original de Cine en tres canciones: “Dance the Night”, “I´m Just Ken” y “What Was I Made For?”.

Ryan Gosling y Margot Robbie. Foto: REUTERS/Mike Blake

Uno de los momentos favoritos dentro de Barbie es cuando Ryan Gosling canta, “I’m Just Ken”. La canción se volvió un hit y en la actualidad, posee más de 95 millones de reproducciones en Spotify.

I'm Just Ken de Barbie nominada a los Globos de Oro 2024 Foto: Instagram

Y como regalo de navidad, Barbie y todo su equipo lanzará este 20 de diciembre la versión navideña de dicha canción, interpretada por el mismo Ryan. El músico Mark Ronson, con quien grabó la canción en marzo de 2022, contó que suelen hablar de música y hace una semana le envió esta versión navideña y decidieron sacarla, un poco por diversión y otro poco por la aclamada película de Warner Bros.

A través de la cuenta de Instagram de Barbie, The Album publicaron un adelanto de dicha versión y ya posee más de 95.000 likes y cientos de comentarios.

¿Por dónde ver la película de Barbie?

A partir del 15 de diciembre, Barbie se estrenó en la plataforma de HBO Max y es una de las más esperadas, teniendo en cuenta que fue una de las películas más vistas del año en cines.

ARCHIVO- Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie posan a su llegada a la premiere de "Barbie" el 12 de julio de 2023, en Londres. “Barbie” de Greta Gerwig dominó las nominaciones a los Globos de Oro con nueve menciones el 12 de diciembre de 2023. (Scott Garfitt/Invision/AP, archivo) Foto: Scott Garfitt

La suscripción a dicha plataforma en Argentina cuesta 1.590 pesos mensuales y hay una promoción anual de 12.990 pesos.