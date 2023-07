La “fiebre rosa” continúa: una salteña fabricó una caja Barbie a tamaño real para su hija y fue furor en todo el pueblo

El color rosa es tendencia en todo el mundo desde que salió la película de Barbie, que tocó los corazones de muchas jóvenes por rememorar su infancia y por el mensaje que transmite. Una niña en Salta también quería sumarse a la ola rosa, pero no tenía la edad para ir a ver el film, así que su madre decidió construirle una caja de Barbie a tamaño real. Luego, la colocó al alcance de todas las niñas del pueblo y fue furor.

Silvia Ibarra es profesora de educación física, vive en Campo Santo, Salta y tiene una gran habilidad con las manualidades. Como su hija no podía ver Barbie, se decidió a hacer ella misma la caja de la famosa muñeca para que la niña pudiera jugar y sacarse fotos, lo que la hizo muy feliz.

“No pude llevarla al cine por su edad, me aconsejaron que no la lleve por no ser muy recomendable para ella, pero quise reemplazar esa falta con algo relacionado a la muñeca Barbie, me pareció que hacer la caja era una buena idea”, contó la ingeniosa madre.

La caja Barbie a tamaño real que fue furor en Salta. Foto: El Tribuno

El furor por la caja de Barbie en Salta

Si bien Silvia la había construido para su hija y sus amigas, pronto se empezó a saber de este fenómeno, al viralizarse en redes, y los padres de otras niñas le pidieron que la instalara en un espacio público. Primero estuvo en las plazas de Campo Santo y luego en General Güemes.

Rápidamente, allí se armaron largas colas de niñas y jóvenes que querían tomarse una foto en la caja como si fueran Barbie. “No pasó mucho tiempo, hasta que comencé a recibir invitaciones para que la lleve a varios lugares, opté por llevarla a la plaza central de Güemes, con un resultado similar, las mamás me preguntaban si se cobraba por la foto, pero yo no lo hice con un interés económico, era totalmente gratis”, comentó Silvia.

Además, la caja tuvo tanto éxito que hasta la mujer recibió solicitudes para llevarla a Salta Capital. “Creo que el material con la que fue construida es frágil. Para complacer los pedidos debo realizarla con fibrofácil y lo voy a hacer, porque inclusive me la solicitaron para instalarla en salones de bailes, algo para mí muy loco, porque no esperaba tanto, estoy muy sorprendida”, indicó la profesora.