“Es feminista bien”, la inesperada declaración de Jorge Lanata sobre Barbie: la película

Barbie: la película se volvió un éxito total. La cinta de Greta Gerwig llegó a los cines de la Argentina el pasado 20 de julio y desde entonces no para de superar récords de taquilla.

Con Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken, la cinta relata como la muñeca de Mattel se sumerge en un viaje de autoconocimiento en el que toma de la mano a tu niña y mujer adulta para reflexionar sobre el patriarcado, la belleza, la perfección y el poder de las mujeres.

Al reparto lo completan Will Ferrell, Simu Lu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera - quien brilla con su papel de Allan - Dua Lipa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman y Kate McKinnon, John Cena, entre otros.

Jorge Lanata y su opinión sobre Barbie: la película

En su programa en Radio Mitre, Jorge Lanata analizó el boom de Barbie: la película y las problemáticas que se abordan en su trama.

Sin hacer spoilers, el periodista explicó que sus hijas fueron a ver la película de Greta Gerwig y le contaron que “esta Barbie es feminista”. “Barbie viene siendo feminista. Feminista bien, porque muestra que las chicas pueden ser cualquier cosa... abogada, ingeniera, etc.” expresó el mismo.

“Pero me contaban una serie de cosas que voy a contar de manera desordenada”, adelantó Lanata, quien prosiguió: “Que Ken es un nardo completo, que lo tienen ahí de objeto. El bolu... que está en la playa. O sea que en Barbie el hombre no existe, lo cual me parece interesante para discutir”, concluyó.

Recordemos que, la cinta aborda la depresión de Barbie luego de que se da cuenta que no es perfecta. A lo largo de la trama, la muñeca descubrirá que esta perfección está construida en función del deseo masculino, y que, en realidad, debe enfocarse en quien realmente quiere ser.