Quién es Greta Gerwig, la mente creativa detrás del ambicioso proyecto Barbie: la película

Barbie: la película se encuentra a la vuelta de la esquina. La nueva cinta dirigida por Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel se estrenará el próximo 20 de julio en los cines del mundo y los fans no podrían estar más felices por ello.

La misma está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken. Su elenco lo completan grandes figuras como Dua Lipa, John Cena, Michael Cera, Emma Mackey de Sex Education al igual que Ncuti Gatwa, entre muchos otros.

Barbie: la película Foto: Warner Bros.

La cinta relata el camino de autoconocimiento de Barbie, que tras cuestionar los estándares de belleza, es expulsada de Barbieland. En el mundo real, la muñeca de Mattel deberá sobreponerse y demostrar que no es solamente un rostro bonito. Junto a ella estará Ken, su amor y fiel compañero.

Greta Gerwig no es solo la directora de Barbie: la película

Greta Gerwig es una actriz, guionista, productora y directora de cine cuyo nombre no para de sonar en las noticias gracias a su próxima cinta, Barbie: la película.

En 2017 debutó como directora y guionista con la película Lady Bird, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor película y fue nominada al Premio Oscar en las ternas mejor dirección y mejor guion original. Previo a ello, se desempeñó como actriz tanto en películas independientes como mainstream. Algunos de los títulos más famosos en los que participó son No Strings Attached, To Rome with Love, Dogs Island y White noise, entre otros.

Margot Robbie y Greta Gerwig en la premiere de Barbie: la película. Foto: web

Luego de la cinta del 2017, Greta continuó con las aclamadas Lady Bird y Mujercitas, esta con grandes celebridades en su reparto como Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, James Norton, Meryl Streep y muchos más.

Greta Gerwig Foto: web

En cuanto a su vida personal, nació en Sacramento, California, y es hija de Christine, una enfermera, y Gordon Gerwig, un consultor financiero y programador de computadoras. A los 19 años se mudó a Nueva York para asistir al Barnard College, donde estudió inglés y filosofía, y, si bien en un principio pensó en cambiarse a la carrera de dramaturgia, terminó por elegir el camino de la actuación cuando Joe Swanberg la convocó para actuar en LOL del 2006.

Greta Gerwig y Noah Baumbach en los Premios Oscar. Foto: web

Actualmente vive en Brooklyn junto al director de cine y guionista Noah Baumbach, su pareja desde el 2011. En marzo de 2019, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Harold Ralph Gerwig Baumbach, y a finales del 2022 anunciaron que ella estaba embarazada nuevamente.