Ryan Gosling respondió a las críticas por su rol en Barbie: “Si la gente no quiere jugar con mi Ken...”

Cada año, un selecto grupo de películas se convierten en los estrenos más esperados, aquellos que los fans cuentan los días por verlas finalmente en pantalla. En lo que va del 2023, ya han pasado varios “tanques” como “Rápidos y furiosos X”, “La sirenita” y “Super Mario Bros”. Pero sin lugar a dudas, uno de los films que más está dando de qué hablar antes de su próximo estreno es “Barbie”.

La producción basada en la icónica muñeca llega a las salas porteñas el 20 de julio y cada semana parecería dar tema de conversación gracias a una nueva razón. Desde la tendencia de moda “Barbie-core” a los memes basados en la particular estética del film y la expectativa por el soundtrack, es una de las películas más esperadas. Pero en los últimos días, se ha convertido en viral por razones menos felices.

Ryan Gosling se defiende las críticas

Mientras que Margot Robbie le pone cuerpo a la muñeca que inspira la película, Ryan Gosling es el encargado de interpretar a Ken, el siempre fiel acompañante de Barbie. Pero en los últimos días, el actor de “Blade Runner 2049″ ha tenido que defenderse de los “haters” en redes que aseguran que es “demasiado mayor” para encarnar al mítico muñeco de Mattel.

Ryan Gosling y Margot Robbie, los Ken y Barbie de la película

Según algunos usuarios de redes sociales, Gosling, a sus 42 años, estaría un poco “grande” para darle vida al Ken de la película de Greta Gerwig. Si bien es cierto que Ryan le lleva sus 10 años de diferencia a Robbie, también debe reconocerse que el actor puede dar cuenta de un inmejorable presente en lo que se refiera a lo actoral y en cómo lleva su entrada a los 40s, por lo que las críticas no son acertadas.

“Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con los que jugar”, lanzó Gosling en una entrevista para GQ, en respuesta a los comentarios hirientes. Calificó de “escépticos” a sus críticos, que todavía no han visto su interpretación, aunque asegura que no se toma los dichos en serio y que los encuentra “graciosos”.

La película llega al cine el 20 de julio

Es que para el actor de “La La Land”, las críticas no tienen sustento ya que durante 60 años el único trabajo de Ken ha sido “ir a la playa” y que todo el mundo “estaba de acuerdo con eso”. Ahora, de repente, Gosling siente que muchos usuarios actúan como los grandes defensores de Ken cuando “nunca se preocuparon por el pobre personaje”.

“Si alguna vez se hubieran preocupado de verdad por Ken, sabrían que nadie se preocupaba por Ken. Así que tamaña hipocresía quedó al descubierto”, lanzó el canadiense, que entre risas aseguró que ahora se siente como “el representante y principal defensor” del muñeco rubio y bronceado.

Para él, encarnar el rol del compañero de Barbie le resulto atractivo por ser parte de una película que pone a los personajes femeninos, en especial el inspirado en la muñeca, en primer plano. Aunque también quiere que Ken reciba su crédito, al que considera un muñeco un tanto subvalorado. “La historia de este tipo necesita ser contada”, aseguró.