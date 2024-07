Tamara Bella lució un vestido escotado estilo Barbiecore que causó furor

Tamara Bella es una de las influencers más reconocidas en Instagram, donde ostenta 2.2 millones de seguidores. Suele provocar revuelo por su sugestivas imágenes en las que acostumbra a elegir estilos sensuales y osados.

Tamara Bella con un conjunto de lencería de transparencias

En esta oportunidad, Tamara sorprendió con un look Barbiecore. Ese movimiento estético promueve lucir looks en color rosa, preferiblemente fucsia o rosa chicle, imitando los estilismos de la popular muñeca Barbie.

Tamare Bella. Foto: instagram

Para homenajearlo, Tamara lució vestido plisado de tiritas y escote pronunciado, medias can can y stiletos, todo en total pink. En su estilisimo, la influencer no dejó detalles al azar. Acompañó con cartera fucsia, uñas también en rosa y hasta un vaso de plástico de ese color.

Tamare Bella. Foto: instagram

Tamare Bella. Foto: Instagram

Tamara para acompañar el carrete de imágenes escribió: “Les prometo que el camarín está ordenado pero bueno entre sketch y sketch termina así 🤭Pero la magia está intacta 💕Mi bustier bomba como siempre @andressa_lingerie ✨Amo este personaje de verdad . Siempre quise ser Barbie 💕Los esperamos lunes , martes y miércoles a las 20 hs en el @teatroastralok 🙌”.

Tamara Bella. Foto: instagram

Sus fans, súper entusiasmados, dejaron miles de likes y cientos de comentarios, entre los que se destacaron: “Que Tati BELLA !!! 🌷”; “La más diosa!!!!! Shine Shine Shine”; “Sos una barby de real ❤️ sos hermosa ❤️ te quiero”; “La Barbie más Bella de Todas!!! Te admiro y te Adoro Reina! Besos y Abrazos!!! No sé hasta cuándo estarán.. tengo una enfermedad y no puedo caminar.. pero espero poder ir a verte 🤗 Sería mágico poder hablar con vos un ratito...💖😘🫶🏻”; o “Después dicen que la mujer perfecta no existe ❤️❤️❤️❤️”.

Tamara Bella y el conflicto con su ex pareja

La relación de Tamara Bella y su ex marido y psicólogo Pablo Vázquez Kunz no es buena. Incluso ella denunció públicamente maltratos de parte del padre de su hija Brunella.

Según sus declaraciones los maltratos comenzaron el día del casamiento. “Ahí empezó mi tortura. Al estar tan vulnerable, vos creés que la persona que te está tratando es como una especie de Dios que va a arreglar tu vida. Confiás absolutamente en esa persona y le contás tus secretos más íntimos; te desnudás de alma. Lo que me pasó fue muy difícil. Al principio conocés una persona que después empieza a cambiar y naturalizas un montón de situaciones”, confesó.