Al borde de la censura, Tamara Bella apostó a la lencería blanca con transparencias

Tamara Bella dejó sin aliento a sus fanáticos de Instagram con su última publicación. La modelo es una verdadera influencer de las redes sociales y es conocida por sus seguidores por compartir allí algunos momentos de su vida personal y algunas de sus mejores producciones de fotos y videos.

Tamara Bella encandiló con un body negro muy rockero Foto: instagram

La rubia tiene además de su cuenta de Instagram, una plataforma de contenido pago para adultos, DivasPlay, donde sube su material más candente para sus suscriptores más fieles a cambio de una suscripción.

Por ese motivo, la rubia publicó un adelanto de su última producción para la plataforma, pasra la que posó con un conjunto de lencería blanca con transparencias con un profundo escote. “Espero que los disfrutes tanto como yo”, escribió en el epígrafe de la publicación.

Tamara Bella posó con lencería blanca Foto: Instagram

LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE TAMARA BELLA SOBRE LAS CRÍTICAS

La presentadora se manifestó a través de su perfil de Instagram al subir una selfie en ropa interior tomada frente al espejo. “Brindo por mirarme y reconocerme, por aprender a valorarme, a cuidarme pero por sobre todas las cosas a amarme, así con este nuevo cuerpo en esa foto sin juzgarme, sin criticarme”, puso Tamara.

Tamara Bella cautiva en sus redes sociales Foto: Instagram

“Hoy me desperté sabiendo que es un nuevo comienzo para mí, que este es un nuevo punto de partida, que no voy a dejar que nadie me opaque, ni voy a dejar de brillar para complacer a otros”, sentenció segura de sí misma. Y continuó: “No voy a aceptar ninguna crítica ni voy a titubear a la hora de decir no”.

En un repaso por los duros momentos que le tocó atravesar hasta ahora, indicó que “sin dudas” el año pasado tocó fondo, pero valoró: “Fabriqué resortes para impulsarme más alto y tengo 2 motivos que no me dejan permanecer en él: Renata y Bruna, mis hijas”.