Tamara Bella cumplió años y lo celebró sensual y reflexiva con una selfie frente al espejo en Instagram

Luego de superar un drama familiar, Tamara Bella renació de sus cenizas como el ave Fénix y el pasado miércoles celebró su cumpleaños. En una nueva etapa de su vida tras el divorcio con Pablo Vázquez Kunz, la conductora televisiva se mostró más fuerte que nunca con una cautivante fotografía en las redes sociales.

La presentadora se manifestó a través de su perfil de Instagram al subir una selfie en ropa interior tomada frente al espejo. El conjunto es muy sugestivo al dejar al descubierto su figura por el corto del short y el pronunciado escote estilo corset con estrás.

Tamara Bella cumplió años y lo celebró sensual y reflexiva con una selfie frente al espejo Foto: Instagram/tamibellatb

Para festejar esta fecha tan especial, la también modelo expresó una profunda reflexión con sus más de 2.2 millones de seguidores. “Feliz cumple para mí”, comenzó nostálgica y pronto recibió miles de “me gusta”.

La reflexión de Tamara Bella en su cumpleaños

En el posteo también sostuvo: “Brindo por mirarme y reconocerme, por aprender a valorarme, a cuidarme pero por sobre todas las cosas a amarme, así con este nuevo cuerpo en esa foto sin juzgarme, sin criticarme”.

“Hoy me desperté sabiendo que es un nuevo comienzo para mí, que este es un nuevo punto de partida, que no voy a dejar que nadie me opaque, ni voy a dejar de brillar para complacer a otros”, sentenció segura de sí misma. Y continuó: “No voy a aceptar ninguna crítica ni voy a titubear a la hora de decir no”.

En un repaso por los duros momentos que le tocó atravesar hasta ahora, indicó que “sin dudas” este año tocó fondo, pero valoró: “Fabriqué resortes para impulsarme más alto y tengo 2 motivos que no me dejan permanecer en él: Renata y Bruna, mis hijas”.

En la misma línea advirtió que decidió celebrar sus cumpleaños de una manera más privada y personal: “Amo y celebro la vida y aunque siempre hago fiestas súper enormes en donde no tengo ni tiempo de sentarme a comer, este año decidí ser cauta y preservarme, así que solo la pasaré con gente que me nutra el alma. Podrán llamarlo egoísmo, yo lo llamo amor propio”.