Tamara Bella presentó a su hija y detalló el delicado episodio que atravesó a horas de nacida

La panelista y modelo Tamara Bella presentó públicamente a Bruna, su hija recién nacida, en Socios del Espectáculo. Asimismo, describió que fue lo que la obligó a pasar por neonatología.

“Vamos a ver cómo continúa”, expresó Tamara expectante antes de que la beba tenga finalmente su primer contacto con el mundo real. El cronista del ciclo le consultó si podían mostrarla en cámara. Entonces, Bella mostró a su hija de cuatro días con gusto.

Tamara Bella fue mamá. (Instagram Tamara Bella)

En cuanto a lo que sucedió con la niña explicó: “Tomó líquido amniótico, no podía deglutir bien, se ahogó, se puso morada y mi mamá enseguida se dio cuenta”, describió Bella.

Tamara Bella tuvo a su segunda hija, Bruna Foto: Instagram/tamibellatb

La panelista reconoce que se asustó profundamente porque no comprendía qué estaba pasando. Allí fue cuando la llevaron a neonatología. “Estuvo 24 horas monitoreada, salió súper bien. Igual fue un recontra susto, casi me muero”, dijo.

Luego, agregó: “En ese momento no me di cuenta de nada, ni que tenía la cesárea, salté de la cama y ahora sí lo estoy sintiendo un poco. Ya está bien”.

Bruna, la hija menor de Tamara Bella. Foto: Instagram

Ante esta inesperada situación que tuvo que atravesar la pequeña, la modelo destacó que se aferró a su familia: “Mi mamá, mi hermana, mi sobrina y la familia entera estuvo presente”, aclaró Tamara.

El drama con su expareja a días del nacimiento

La panelista festejó el baby shower de Bruna en un complicado momento con su exmarido y padre de la pequeña, el psicólogo Pablo Kunz.

Cabe destacar que Tamara denunció a Kunz por violencia de género y además lo acusó de no pasarle el dinero que le debe. “No sé dónde voy a vivir ni dónde voy a parir, embarazada de ocho meses”, contó Bella.

Laura Ubfal contó en Intrusos que el exmarido de Tamara “tiene que pagarle como 400 mil pesos por mes para el mantenimiento, le tiene que dar un departamento y no le da nada”. “Ella no tiene ni para comer, realmente esta es la situación. Más allá de que la veamos así, no tiene para pagar la cesárea. No tiene obra social, nada”, había dicho la periodista.

Tamara Bella en su Baby Shower Foto: Instagram

Asimismo, semanas atrás su abogada Ana Rosenfeld detalló: “Hay una perimetral solicitada por cuestiones que verdaderamente preocupan. Los médicos han dicho que es un caso muy delicado, por lo que Tamara tiene que guardar reposo por su situación de vulnerabilidad”.

Pero eso no es todo, también iniciaron acciones legales para solicitarle a Kunz los “alimentos del bebé por nacer” que establece el nuevo Código. Además, la abogada agregó: “Esto significa que el aún marido tiene que hacerse cargo de la responsabilidad económica de Tamara y también de la bebé que ella tiene en su pancita.”