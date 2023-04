El drama de Tamara Bella: está de ocho meses, pero su panza no le crece.

Tamara Bella está viviendo uno de los momentos más complicados en su vida, justo a pocos días de convertirse en madre. La periodista denunció a su pareja, Pablo Kunz por violencia de género, y lo acusó de no pasarle dinero ni ayudarla en todo el proceso del embarazo.

Bella organizó el baby shower de Bruna, su segunda hija, a quien espera recibir en los próximos días, aunque todavía no tiene muy en claro el tema del sanatorio y de los fatos de la bebé.

Tamara Bella compartió una imagen de su pancita. Foto: instagram.com/tamibellatb

Todo este escándalo, además de los problemas económicos que afronta, han llevado a Tamara a verse afectada en su salud y especialmente en su embarazo. “Mi panza no está creciendo, estoy de ocho meses y no tengo panza todavía. Tengo una pancita mínima y eso es por el estrés y todo lo que estoy viviendo”, aseguró al programa Mañanisíma.

Luego explicó: “Tengo una hija más grande, Renata, la tuve que cambiar de colegio. Todo es muy difícil y no tengo gente que me ayude acá en Pilar, están en capital y por eso me quiero mudar”.

Tamara Bella está por recibir a su segunda hija, Bruna.

Al ser consultada por Carmen Barbieri sobre el lugar donde daría a luz, Tamara contestó: “No. Pero si la justicia falló a mi favor, él me tiene que pagar el sanatorio, la obra social para mí y la bebé y los alimentos para la beba, pero no está ocurriendo”.

Tamara Bella junto a Pablo Kunz, su expareja y a quien denunció por violencia de género. Foto: instagram/tamibellatb

Tamara Bella y Pablo Kunz se casaron el 23 de julio de 2022 en el Club de Pescadores de Buenos Aires. La mediática lucía muy feliz al inicio de su relación, pero poco a poco fue revelando la situación que vivía hasta que realizó una denuncia por violencia de género.

El baby shower de Bruna, la hija de Tamara Bella

Tamara Bella está a pocos días de recibir a Bruna y por eso, a pesar de los problemas, disfrutó de un gran momento junto a su familia y amigos en el baby shower que le organizó. En las fotos que publicó en Instagram se la puede ver junto a su hija Renata.

Algunos de los invitados que se hicieron presentes fueron Anamá Ferreira, Ana Rosenfeld, Mercedes Ninci, Joel Ledesma, Martín Francolini y Flor Marcasoli.