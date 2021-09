Este miércoles, la modelo y presentadora Tamara Bella participó del programa “Bienvenidos a Bordo” donde hay varios juegos y sufrió de un blooper en vivo cuando se le rompió el vestido que usaba “de tanto menear”. Ante este percance, el conductor Guido Kaczka se asombró e intervino con un ingenuo comentario.

La rubia participó del desafió que se estreno hace poco tiempo, donde los participantes deben menear su cadera durante un tiempo determinado mientras un contador acumula puntos.

La actriz tuvo una buena performance pero se le empezó a romper el vestido de a poco. Tratando de sostenerlo para no quedar en ropa interior, no dejó de moverse para no perder en el juego, llegó a completar un total de 103 en el tiempo estipulado.

Al momento de tocarle a su competidora, el conductor se percató del blooper que había pasado y le preguntó: “¿Qué te paso?”.

Tamara Bella tuvo un percance en vivo: se le rompió el vestido “de tanto menear” (Foto: Instagram/@tamarabellatb)

“¿Qué pasó Tamara?”, le volvió a consultar Guido Kaczka en un acto de ingenuidad pero advertiendo que algo le había pasado con el vestido que llevaba puesto.

Tamara, mientras mostraba el vestido, le respondió: “Se me rompió Guido, de tanto menear”. “Pero ¿cómo, se rompió por menear?”, le preguntó el conductor.

Pese a la incomodidad del momento, la modelo le expresó: “Se me rompió, Guido. Tanto menear se me abrió el vestido, ¿podés creer?”, mientras la cámara enfocaba el vestido al que se le habían abierto las costuras.

“Es increíble que por menear se rompa. Porque en esos vestidos nunca sabes cuándo está roto y cuándo es diseño”. explicó Guido al aire, mientras opinó: “Igual todo le queda espléndido a Tamara Bella”.

Tamara Bella de espaldas con ropa de cuero INstagram | Instagram

No obstante, pese a haber dado todo en el desafío, Tamara perdió contra Adabel Guerrero, durante su turno llegó a contabilizar 203 movimientos con los sensores, lo que la consagró como ganadora del juego.

El cambio de look de Tamara Bella

Tamara decidió que era momento de cambiar su cabello, así que decidió hacerse un corte radical y dejó su pelo bastante corto, más de lo que ya lo tenía.

Tamara Bella cambió su look. (Foto: Instagram/tamibellatb)

Un estilo que actualmente luce con mucho orgullo en sus postales de Instagram, red social donde es muy popular y acumula más de 513 mil seguidores.