Tamara Bella, quien cuenta con 818 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, compartió una foto donde se luce disfrutando del sol en las paradisíacas playas de México.

Fiel amante a la arena, el sol y la playa, la conductora de televisión posteó una sensual foto donde deja en claro en dónde está pasando sus días de relax.

Bella en Instagram: "¿ A vos cuál te gusta más?

“México, que linda sos”, es el comentario que hizo a la foto donde se la ve recostada sobre una manta naranja, luciendo una bikini del mismo color con lunares blancos y un sutil bronceado.

Tamara Bella disfrutando de unos días de relax en México Foto: Instagram/

El posteo recibió rápidamente miles de likes y de comentarios de sus seguidores. “Sos hermosa mi amor”, “Wonderfull” y “Que bella sos”, son algunas de las respuestas que se puede leer.

La relación con sus seguidores

La también actriz y cantante no solo usa sus redes para promocionar su trabajo en la televisión y sus looks, sino que también es cercana a sus internautas.

Tamara Bella, la blonda más sensual de Instagram

Es por eso que a través de las storys en Instagram se animó a contar de 10 cosas que no sabían sobre ella:

“Sufro de insomnio desde que tengo uso de razón”.

2- “Soy hiperactiva”.

3- “Mi primer trabajo en TV fue a los 12 años”.

4- “Me declaro adicta a la comida. Especialmente dulces, harinas y chinchulines”.

5- “Soy bostera porque mi papá es gallina y mi abuelo me pagaba 10 pesos por mes si decía que era de Boca (no me juzguen, tenía 5 años)”.

6- “Odio los caramelos de naranja”.

7- “Soy la mayor de 4 hermanos”.

8- “Fui mamá a los 19 años”.

Tamara Bella junto a su hija Foto: Inst

9- “Soy ortodoncista dental”.

10- “Corría en autos”.