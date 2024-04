¿Universo Hasbro? : Margot Robbie producirá una película sobre Monopoly

La industria de Hollywood ya cuenta con una nueva fórmula para generar éxitos en taquillas. Tanto Barbie (protagonizada por Margot Robbie) como The Last Of Us tienen un elemento en común: la base de un juguete o videojuego.

Las biopics o adaptaciones de novelas habría pasado a un costado para darle paso a remarcar recuerdos de infancia. Es por ello que Margot Robbie apostó nuevamente a esta premisa con Monopoly, su próxima película como productora.

Monopoly: ¿qué se sabe sobre la nueva película producida por Margot Robbie?

La productora de Robbie “LuckyChap” logró entablar un acuerdo con Lionsgate y Hasbro para darle vida al proyecto. Por tanto, ya comenzó a desarrollarse con el apoyo adicional de Hasbro Entertainment en el área de producción.

Lionsgate, la compañía cinematográfica detrás de la nueva película de Monopoly. Foto: Wiki the Hunger Games

La elaboración de la cinta fue confirmada en la presentación de Lionsgate en Las Vegas. Ahí, la productora de Margot Robbie mostró su entusiasmo por darle vida a un videjuego que ha marcado generaciones.

“Este juego ha resonado en todo el mundo durante generaciones y estamos muy emocionados de darle vida a este juego junto con los maravillosos equipos involucrados en Lionsgate y Hasbro”, anunció la productora de Margot Robbie sobre sus expectativas con la nueva película de Monopoly.

ARCHIVO - Margot Robbie llega a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, el 10 de marzo de 2024, en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California. La productora y estrella de "Barbie" está haciendo una película de Monopoly, con Hasbro y Lionsgate, anunciaron las compañías el miércoles 10 de abril en la conferencia CinemaCon en Las Vegas. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Foto: Evan Agostini

Seguidamente, Lionsgate Motion Pictures aseguraron que no contarían con mejor producción como LuckyChap para realizar esta película. Desde este punto, destacaron su emoción ante el proyecto y sus ansias de generar un nuevo éxito como Barbie.

“No podría imaginar un mejor equipo de producción para esta querida e icónica marca que LuckyChap. Son productores excepcionales que eligen sus proyectos con gran atención y cuidado, y se unen a Monopoly con un punto de vista claro. Estamos tremendamente emocionados de trabajar con todo el equipo de LuckyChap en lo que todos creemos que puede ser su próximo éxito de taquilla”, destacaron con entusiasmo la companía de producción cinematográfica.

Ahora bien, por el momento, no se tienen muchos detalles sobre la cinta. Sin embargo, aseguraron que anto Margot Robbie como sus socios tendrían un norte muy claro sobre hacia donde iría la historia.

En qué consiste Monopoly

Monopoly es un juego de mesa basado en el intercambio y venta de bienes raíces. El modelo más viejo de luego fue creado en 1904, pero ya existían en 1902.

Monopoly, siendo el juego más popular del mundo con un 99% de reconocimiento mundial. Foto: Google Play

Actualmente, de acuerdo a datos de Lionsgate, Monopoly es el juego más popular del mundo y ha vendido 500 millones de unidades en más de 100 países.