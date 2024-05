Orgullo Nacional: Ryan Gosling reveló cuáles son sus delicias favoritas de Argentina

Ryan Gosling es un actor y músico canadiense de 43 años, y una de las estrellas cinematográficas más importante a nivel mundial. Durante 2023 se encontró en uno de los picos de su carrera, debido a su personificación de “Ken” en la película de Barbie.

Luego de su participación en Barbie y las múltiples nominaciones que recibió gracias a su interpretación, Ryan Gosling volvió a la pantalla grande con una película. Este 2 de mayo se estrenó en todos los cines “Profesión peligro”, una película de acción y suspenso, junto a Emily Blunt.

"Profesión peligro", la nueva película de Ryan Gosling y Emily Blunt. Foto: Perfil

Dentro de este contexto, la periodista Cecilia Martí de TN entrevistó a ambos actores en el estreno de la película y cuando Ryan notó que la periodista es de Argentina, le recordó de una de sus visitas al país y las delicias que descubrió.

Medialunas y helado: las pasiones de Ryan Gosling de Argentina

“¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, le consultó Ryan Gosling a Cecilia y la periodista quedó sorprendida por la pregunta y el actor debió repetirla. Finalmente, le respondió que sí y le consultó si conocía la heladería, y Ryan continuó: “Sí, es como que siempre pienso en eso. El mejor helado”.

Emily Blunt, quien también era parte de la entrevista, no entendía a que se refería su compañero. Por eso, Ryan le explicó que se trataba de helado. Más tarde, contó más sobre su visita a la Argentina: “Fue hace tiempo. No me acuerdo cuando, pero sí me acuerdo de Freddo que quedó marcado en mí”.

La pasión de Ryan Gosling por Argentina Foto: Instagram

Pero todo no terminó ahí, ya que Ryan Gosling fue por más y compartió otra comida que le encantó de Argentina: “Las medialunas fueron algo… Así es como comenzás el día”, y le explicó a Emily de que se trataba: “Es un croisssant chiquita, pero es más dulce. Es para el desayuno y las podés pedir a las cuatro de la mañana porque empiezan a prepararlas muy temprano. Es mejor tenerlas cuando están calientes”, y por último confesó que no paso el tiempo que le hubiese gustado en Argentina.