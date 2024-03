La sorprendente historia de amor de Ryan Gosling y Eva Mendes

Ryan Gosling no solo ha conquistado a sus fanáticos con su presentación de “I´m just Ken” en los Oscars. También su historia con Eva Mendes ha brindado ilusión de una relación estable y discreta en Hollywood.

Cómo se conocieron Ryan Gosling y Eva Mendes

El intérprete de Barbie conoció a la modelo estadounidense mientras rodaba juntos la película “The Place Beyond the Pines” en 2011. En la misma, protagonizaron una familia, algo que Gosling no tenía pensado hasta que conoció a Mendes.

Ryan Gosling y Eva Mendes en "The Place Beyond the Pines". Foto: 20minutos

“No estaba pensando en tener hijos antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella. Hubo momentos en ‘The Place Beyond the Pines’ en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esa sería una vida muy afortunada de tener”, reveló Ryan Gosling sobre su vínculo con Mendes en el rodaje de su película.

Poco después de terminar el rodaje y promoción de la película, los actores comenzaron a mostrarse en público. Sin embargo, tras confirmarse la relación entre ambos, decidieron que su relación fuese lo más discreta posible.

La discreta historia de amor entre Ryan Gosling y Eva Mendes Foto: 20minutos

Ahora bien, en 2014 y 2016, su vida cambió por completo al convertirse en padres de Esmeralda Amada y Amanda Lee. Con el nacimiento de sus hijas, Gosling argumentó que ahora se enfocaba en estar más tiempo para ellas.

“El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes”, destacó el cantante canadiense.

Finalmente, la privacidad en la relación es clave para ellos. Desde este ámbito, Eva Mendes destacó que no publicaría fotos de sus hijas pequeñas porque no tendría el conocimiento de ellas. Asimismo, enfatizó que su relación con Gosling es solo de ella.