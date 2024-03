La inesperada y llamativa presentación de Ryan Gosling en los premios Oscar 2024: baile, canto y look barbiecore

La ceremonia de los premios Oscar 2024 se llevó a cabo el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles en Estados Unidos. La premiación que es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reúne a los actores y actrices en un evento único para celebrar a lo mejor de la industria del cine del año. Barbie, fue una de las películas que causó furor en el 2023 en todo el mundo.

Ryan Gosling es el actor que le da vida a Ken en la aclamada película de Barbie, por lo que no quiso perderse la celebración y hacer una aparición estelar que se llevó todas las miradas de los presentes. No hay dudas, de que la película causó furor no solo por su contenido cinematográfico, sino que por la marea rosa y las canciones que se ganó a todo el público.

Haciendo honor a su papel de Ken, Ryan Gosling apareció en los premios Oscar 2024 con un look total barbiecore e hizo una presentación en el escenario con todo su carisma y simpatía para presentar una de las canciones más escuchadas del 2023.

La presentación de Ryan Gosling en los premios Oscar 2024

El actor canadiense que estaba ubicado en el asiento detrás de Margot Robbie comenzó su presentación desde allí cuando las luces apuntaron a él. Lo que fue el pie para que saque a relucir su carisma y cante uno de los temas más escuchados y cantados por todos “I´m just Ken” de la aclamada película.

Ryan Gosling en el escenario de los premios Oscar 2024 Foto: captura video

Ryan lució un traje completamente rosa con strass, zapatos y lentes de sol negros. En el escenario cantó y bailó junto a un grupo de bailarines mientras sus colegas estaban de espectadores sorprendidos y aplaudiendo la puesta en escena de Ken.

El musical de Ken tuvo la participación del reconocido guitarrista Slash de Guns N roses. Mientras que cuando bajó del escenario a cantar con el público tuvieron su parte en el show Margot Robbie, America Ferrera y Greta Gerwing, sus compañeras de elenco y la directora de la película.

Sin dudas, la presentación de Ken en los Oscar 2024 fue lo más comentado de la noche. En especial por su llamativo look inspirado en Barbie y su musical lleno de sorpresas.