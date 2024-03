La película romántica protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine basada en un fanfic de Harry Styles

Anne Hathaway ha protagonizado varios de los romances más icónicos de la pantalla grande. Entre ellos, su historia de amor real en El Diario de la Princesa (2001), la tóxica relación con su novio en El diablo viste de Prada (2006), y su icónica pareja con Jake Gyllenhaal en Amor y otras drogas (2010). Así como la aclamada One Day (Siempre el mismo día) (2011). Ahora, va por una nueva historia con Nicholas Galitzine.

La idea de tenerte (The Idea of You) es un drama romántico original de Prime Video, protagonizado por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine. Esta película llegará a la plataforma el 2 de mayo y ya se conoce el tráiler oficial.

La trama de La idea de tenerte cuenta la historia de Solène (Anne Hathaway), una madre divorciada de 40 años que viaja a Coachella con su hija adolescente. En el festival, conocerá a Hayes Campbell, un cantante veinteañero de una banda llamada August Moon, interpretado por el actor Nicholas Galitzine, con quien vivirá un romance.

Dirigida por Michael Showalter, La idea de tenerte adapta la novela de Robinne Lee, un fanfiction que estaría inspirado en Harry Styles. El cantante británico integrante de One Direction ha servido de inspiración para darle vida a este personaje.

La idea de tenerte, la película inspirada en un fanfic de Harry Styles

En una entrevista para Vogue, la autora de La idea de tenerte aseguró que no es un libro sobre Harry Styles. Sin embargo, admitió que fue un video del cantante el que le dio la idea para la trama. Aunque aclaró que ella siempre pretendió centrarse en “una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y recupera su sexualidad”.

Por otra parte, al conocerse las imágenes promocionales de la película, muchos usuarios de internet (en especial de Twitter) no tardaron en encontrar el parecido entre el personaje de Nicholas Galitzine y Harry Styles cuando aún formaba parte de One Direction.

Vale recordar que esta no es la única película que estaría basada en un fanfic de Harry Styles. La saga de After nace del fanatismo de la autora, Anna Todd, que se basó en el cantante para crear a Hardin Scott, quien comparte hasta las mismas iniciales que el artista británico. En este caso, el protagonista, un joven universitario muy inteligente pero peligrosamente rebelde, interpretado por Hero Fiennes Tiffin en la adaptación cinematográfica.