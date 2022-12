Harry Styles en Argentina: horarios, cómo llegar, nuevas entradas y todo lo que debes saber antes de los shows.

Harry Styles ya está en Argentina. El cantante más esperado y que más tiempo tiene a sus fans en un acampe frente a River se presentará este sábado 3 y domingo 4 de diciembre.

Esta es la segunda vez como solista que el cantante británico toca en el país, la primera fue en 2018 con un show en el DirecTV Arena. Cabe destacar que también visitó Argentina en el 2014, cuando todavía hacía parte de One Direction.

El artsita tenía planeado desembarcar en la Argentina en 2020, con dos espectáculos en el Estadio Hípico. Sin embargo, este se vio obligado a posponer toda su gira a raíz de la pandemia del Covid-19. Ahora, Harry Styles regresa a la Argentina con su gira solista “Love On Tour 2022″.

Nuevas entradas a la venta para ver a Harry Styles

Como sorpresa caída del cielo le llegó el anuncio a los fanáticos del ex One Direction sobre la venta de nuevas entradas para ambos shows. Es que, tal como pasó con los 10 recitales de Coldplay, debido a la ampliación del estadio de River, la incorporación de una nueva platea y a ajustes de producción de la banda, este viernes 2 de diciembre desde las 10 hs se pondrán a la venta más entradas a través de All Access.

Horarios del show de Harry Styles: a qué hora abren las puertas y quiénes son los teloneros

Las puertas del estadio de Rivar Plate abren a las 15 horas. Se espera que el concierto comience a las 19 horas con la primera artista telonera de la noche. En total habrá dos shows antes de que salga al escenario Harry Styles a las 21 horas.

Quién es Koffe : es una talentosa cantante de reggae y rapera de tan solo 21 años que formará parte de la gira Love on tour de Harry Styles este 2022. Su gran salto a la fama lo obtuvo gracias a su primer sencillo titulado “Burning” , por lo que dos años después firmó un contrato con la productora Columbia Records.

Quién es Anita B Queen: la DJ argentina musicalizó el camión de Lesbodramas en la XXXI Marcha del Orgullo en CABA, pasó por el Primavera Sound en Under Club y ahora abrirá con un set a Harry Styles en sus conciertos en Argentina.

Cómo llegar a River para ver el show de Harry Styles

Existen diferentes opciones para llegar hasta el estadio de River. Es importante tener en cuenta que las entradas varían según la localidad que se tenga.