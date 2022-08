Harry Styles se encuentra de gira con su “Love On Tour”, el cual lo traerá a Argentina en diciembre. El ex miembro de One Direction ayudó a un fan a pedirle casamiento a su pareja en pleno show y el emotivo video se volvió viral en TikTok.

Los conciertos de Harry Styles se caracterizan por tener algunos momentos hilarantes entre el músico y su público. Recientemente, se viralizó en redes sociales un video donde el intérprete de “As it was” es cómplice de una propuesta de casamiento en pleno show.

Durante el espectáculo, un fan le mostró un cartel para que Harry lo ayude a pedirle matrimonio a su novia y el cantante británico no se pudo negar. “¿Desde hace cuánto están juntos? Porque si es un romance de dos semanas, no tenés oportunidad” comentó Harry desde el escenario, mirando a la pareja.

El joven le respondió que ya llevaban juntos más de un año, lo que le bastó a Harry para entregarle el micrófono. Para sorpresa de todos, el muchacho comenzó a cantar una parte de “Can’t Help Falling in Love”, un clásico de Elvis Presley, y luego le hizo la propuesta a su amada. La novia, en shock, aceptó y ambos se llevaron la ovación de todos los presentes, incluso del artista sobre el escenario.

Harry Styles en Argentina: cuándo y dónde se presentará

El Covid-19 hizo que el mundo se parara durante el 2020, especialmente el mundo del entretenimiento, donde diversos cantantes nacionales y de talla internacional tuvieron que reprogramar las fechas de sus conciertos. Ese fue el caso de Harry Styles, quien regresa a Argentina el 3 y 4 de diciembre.

El ex One Direction se iba a presentar en el Estadio Hípico, pero tras agotar todas las entradas en 2020, con la reprogramación cambió de locación. Ahora será en el estadio de River Plate.