Harry Styles fue invitado al programa de televisión “The late late show” conducido por James Corden. Allí, ambos se propusieron realizar un videoclip para la nueva canción del cantante “Daylight” con un bajo presupuesto y sin trabajo de pre-producción.

Fue de esta forma que, con 300 dólares en mano y un objetivo de tres horas de rodaje, Harry y Corden recorrieron las calles británicas en búsqueda de una casa o departamento dónde rodar. Luego de varios no por parte de los inquilinos, el cantante y el conductor junto a un equipo de filmación dieron con el apoyo de un grupo de chicas jóvenes que con mucho orgullo y completamente asombradas prestaron su hogar para el rodaje.

Risas y momentos disparatados terminaron por crear un videoclip que cuenta con cientos de miles de reproducciones en YouTube y fue espectado por millones de televidentes y a través de las redes sociales. Pero, fue un momento en particular que llamó la atención de los fans del programa y de Harry: cuando Corden le da la orden al cantante de imitar a Mick Jagger en medio del videoclip.

“Dame tu Mick Jagger viejo” comenzaba diciendo Corden, a quien Harry obedeció bailando como el Rolling Stone. Acto seguido, el conductor remata “Dame tu Mick Jagger joven”, a lo que el cantante responde cambiando su intensidad de baile.

Qué dijo Mick Jagger sobre Harry Styles

Mick Jagger no solo es una leyenda por su carrera musical como una de las bandas más grandes de la historia del rock & roll, sino que, el mismo puede ser definido como uno de los íconos de la moda de todos los tiempos.

Propio de toda una estrella, desde muy temprana edad Jagger se mostró con una personalidad que recorría los escenarios y enloquecía los corazones de sus fanáticos que, hasta el día de hoy no paran de crecer en cantidad. Es en este sentido que, el cantante siempre buscó trasgredir la norma, inclusive, marcando una no muy definida identidad de género en su juventud.

Qué dijo Mick Jagger sobre Harry Styles. Foto: Rob Grabowski

Ahora bien, si bien el amor de los rollingas es eterno y los Stones siguen haciendo historia con lanzamientos musicales, nuevas figuras como las de Harry Styles se posicionaron como las estrellas del momento destronando en cantidad de reproducciones y seguidores a estas leyendas.

Harry Styles, es en este sentido, un gran ejemplo, ya que, el mismo busca transgredir los estereotipos de género en su música y figura de artista como lo hacía el joven Jagger, quien, no dudó en hacer llegar su parecer al público sobre que opina de su, quizás, sucesor contemporáneo:

Qué dijo Mick Jagger sobre Harry Styles. Foto: Web

“Me gusta Harry, nos llevamos bastante bien. Pero, a ver cómo lo explico, yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. O sea, es que yo era mucho más andrógino” declaraba el Rolling Stones en una entrevista con The Sunday Times.

Pero eso no fue todo, sino que Jagger remató “Además, Harry no posee ni una voz como la mía ni se mueve como yo en el escenario; únicamente tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, eso no se puede evitar” a lo cual Harry Styles decidió hacer frente en el videoclip “Daylight” junto James Corden.