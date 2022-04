No es la primera vez que Noel Gallagher deja en claro su poco agrado hacia Harry Styles y critica su talento. El fundador de Oasis se mostró en desacuerdo con el reality “The X Factor”, programa donde el joven fue descubierto, y aseguró: “No tiene nada que ver con lo musical”.

Lo hizo a través de la columna “Wired” del periódico Daily Star desde donde también cuestionó la dedicación del joven artista en la música y lo comparó con el esfuerzo de los músicos “reales”. “‘The X Factor’ es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con lo musical”, apuntó.

Harry Styles

Así, el músico de 54 años también disparó contra el programa creador por Simon Cowell, que le dio vida al grupo musical One Direction junto a Harry, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. En ese sentido aseguró que las figuras salidas del programa no trabajan tan duro: “No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica calzada mientras trata de escribir algo”.

Tiempo atrás, el guitarrista también había apuntado contra el intérprete de “Watermelon Sugar”, cuando en 2017 se había reído de la canción “Sign of The Times” al opinar que su gato “podría escribirlo en 10 minutos”.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben cosas como ‘Sign Of The Times’ para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!”, manifestó por entonces.

Muy distinta fue la reacción de su esposa Sara MacDonald, y a su hermano, Liam Gallagher, de 49 años, a quienes sí les gustó el tema. La mujer aseguró que le “hacía recordar a Prince”, mientras que el cantante consideró que tenía “partes interesantes”.