Fue al local de ropa furor en Córdoba y apuntó contra la dueña: “Falsa, exagerada y muy cara rota”

El viernes 5 de abril, la zona sur de la ciudad de Córdoba se vio revolucionada con la inauguración de un megalocal de indumentaria sobre la calle Nores Martínez. Algunas personas hicieron fila desde el día anterior y llegado al mediodía, la cola ya era de 10 cuadras.

El furor por el nuevo local se debió a los bajos precios que prometía. Sin embargo, la situación se salió de control y la Municipalidad terminó clausurando el lugar por diversas irregularidades. Esto causó malestar entre los clientes, quienes también se quejaron por la “mala” organización. Este fue el caso de una usuaria de TikTok, quien subió una serie de videos a la red social y contó su experiencia.

DURÍSIMO VIDEO: CONTÓ SU EXPERIENCIA EN EL LOCAL DE ROPA FUROR EN CÓRDOBA

“En esta inauguración, la culpa la tuvo la dueña y la organización que llevó. Lo que yo me vengo a quejar es de toda la promoción falsa, exagerada y muy cara rota de su parte”, comentó la joven en el primer video. “Era un peligro la cantidad de gente y todo lo que ella promovió”, continuó.

Contó que la promoción comenzó en los grupos de WhatsApp que armó la marca. Según sus palabras, allí la dueña, Pamela Silva, prometió seguridad privada, baños químicos y policías durante toda la inauguración. La joven mostró capturas de pantalla del chat, donde personas avisaban que iban a acampar. “La gente fue porque ella lo propulsó”, sostuvo.

En la inauguración se formó una fila de 10 cuadras.

“Lo grave es lo que ella logró, que la gente confíe en su palabra y se ponga en peligro yendo a acampar”, siguió. También relató sobre la situación que vivieron los vecinos de la zona. “Los vecinos la pasaron mal por culpa de ella, porque organizó todo mal”, sentenció.

También apuntó contra la calidad de las prendas y los precios, alegó que no fueron los prometidos. “Hubo desde robos, peleas, gente llorando. La dueña lo hizo adrede, todo esto fue culpa de ella y de nadie más”, afirmó. “Hubo intentos de saqueos. Yo espero que no se le compre más. Espero que su negocio no prospere porque todo es culpa de ella”, cerró.