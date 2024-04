Habló la dueña del local de ropa que fue furor en Córdoba y aclaró los motivos de la clausura

El viernes 5 de abril inauguró un nuevo local de indumentaria sobre la avenida Nores Martínez, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La convocatoria comenzó meses antes por redes sociales con la promesa de prendas desde 300 pesos, por lo que hubo personas que hicieron fila desde el día anterior.

El día de la inauguración, la fila llegaba hasta Ciudad Universitaria y tenía unas 10 cuadras. Sin embargo, cerca del mediodía, el comercio fue clausurado por la Municipalidad por ciertas irregularidades. En este sentido, este lunes habló Pamela Silva, la dueña de la marca, y aclaró cuáles fueron los motivos del cierre.

CLAUSURA DEL LOCAL DE ROPA FUROR EN CÓRDOBA: QUÉ DIJO LA DUEÑA

“Contraté un gestor que me dijo que ya podía trabajar con los papeles que teníamos”, contó Pamela en diálogo con El Doce. “Siempre que trabajé en otras provincias fue con gestores, nunca lo hice yo directamente”, aclaró. Asimismo, pidió aclarar “tres cosas que hay que subsanar a cargo del propietario del local”.

Pamela explicó: “Había cosas que yo desconocía de la provincia. Fue un error mío. Yo tenía matafuegos, pero no sabía que tenían que ser de Córdoba”. “El modelo de escalera, que la usamos para el personal, nos pidieron que lo cambiemos”, agregó como segundo motivo.

El nuevo local abrió en la zona sur de Córdoba y fue furor por sus bajos precios.

Como tercer punto, señaló el “desborde de gente”. “No me esperaba una fila de esas. Tuve inauguraciones en otras provincias, la verdad que esto me superó”, siguió. La joven empresaria contó que los inspectores municipales visitaron el local en varias oportunidades durante el día de inauguración. “Fueron dos, nos pidieron los papeles y estaba todo okey. Después fueron otros dos y ahí nos clausuraron”, manifestó.

EL PEDIDO DE LA DUEÑA DEL LOCAL QUE FUE FUROR EN CÓRDOBA

En su relato, Pamela dirigió un pedido para los inspectores. “Quiero tener la ayuda de ellos. Yo vine a esta provincia con buenas intenciones a dar puestos de trabajo. Quiero venir con la mejor y atender a los cordobeses que no pude atender ese día”, recalcó.

Clausuraron el local con precios populares que generó furor de ventas y calles colapsadas.

“Entrar a una provincia y no poder trabajar es una verdadera pérdida. Eso fue lo que a mí me tiró un poco. Todavía me estoy recuperando de la situación. Tuve que volver a Chaco a solucionar unos temitas y a descansar un poco. Fue pérdida tanto para los clientes como para nosotros”, cerró la emprendedora.