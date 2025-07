No se consigue en Argentina: cuánto cuesta la lujosa camioneta que maneja Franco Armani

Franco Armani ganó numerosos títulos con River y estuvo en el plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Pero, antes de eso, tuvo un notable desempeño en Colombia, país donde suele volver por motivos personales.

Franco Armani con su esposa, la colombia Daniela Rendón (Foto: Instagram)

Armani guarda excelentes recuerdos de su paso por Atlético Nacional de Medellín, donde no solo despegó su carrera, sino que también conoció a su esposa, la colombiana Daniela Rendón. Es por tal motivo que suelen volver. En uno de los recientes viajes, Armani hizo una compra muy particular.

Una importante concesionaria del mencionado país compartió un video de la entrega de una lujosa camioneta recién adquirida por el arquero. Un vehículo de características especiales, que no se consigue en Argentina.

Qué camioneta compró Franco Armani en Colombia

La camioneta que compró Armani en Medellín fue una Toyota Sequoia, un vehículo de gran tamaño que la marca produce principalmente para el mercado norteamericano.

Es uno de los modelos más grandes de la marca y está diseñada para competir con modelos como la Chevrolet Tahoe/Suburban, Ford Expedition y Nissan Armada.

Tiene capacidad para 7 y 8 pasajeros, transmisión automática de 10 velocidades y una de sus particularidades es su gran potencial de remolque: hasta 4.300 kg.

Se caracteriza por tener un interior espacioso, con opción de tercera fila eléctrica abatible, cuenta con materiales de alta calidad y un claro enfoque en el confort y la tecnología. Además tiene un baúl con gran capacidad de guardado.

Cuánto cuesta la Toyota Sequoia

No se comercializa oficialmente en Argentina. Es un modelo pensado para países como Estados Unidos y Canadá. En nuestro país puede llegar a verse alguna importada de forma particular, pero no tiene soporte oficial ni servicio técnico especializado en el país.

Toyota Sequoia, la nueva camioneta de Franco Armani.

En Colombia, el precio de esta camioneta es de 560.000.000 pesos colombianos, al cambio actual en ese país equivale a USD 140.000. En tanto, en páginas de Estados Unidos el mismo modelo se ofrece a partir de USD 62.000.