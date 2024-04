Cuándo volvería a abrir el local de ropa que fue furor en Córdoba por sus bajos precios

El viernes 5, la zona sur de Córdoba se vio revolucionada por la apertura de un megalocal de ropa sobre avenida Nores Martínez al 2816. Los seguidores de la marca hicieron fila desde el día anterior y a pocos minutos de abrir sus puertas, la cola ya tenía 10 cuadras y llegaba a Ciudad Universitaria. El motivo de semejante convocatoria fueron los bajos precios que promocionó Pamela Silva, la dueña del local.

Ante este panorama, los vecinos de la zona realizaron distintas denuncias por las personas que decidieron pasar la noche en el lugar. A esto, se le sumó presencial policial para organizar el tránsito y asistir en el ingreso de personas al local. Sin embargo, finalmente la Municipalidad de Córdoba decidió clausurar el comercio por distintas irregularidades.

CERRARON EL MEGALOCAL DE ROPA EN CÓRDOBA: LOS MOTIVOS

Entre los motivos del cierre del local, la Municipalidad explicó: “Clausuramos un local de indumentaria que abrió sin habilitación y generó inconvenientes en la vía pública”. “Generó disturbios, empujones, y el reclamo de vecinos por falta de higiene en las veredas y de baños previstos para las personas que desde la madrugada del viernes aguardaban la apertura”, detallaron en X (exTwitter).

“Inspectores de control de la vía pública ordenaron la situación y personal del CPC Jardín corroboró la habilitación del comercio. Los encargados del comercio presentaron el documento de pre-factibilidad, que no acredita la habilitación del local, por lo que se procedió a la clausura del mismo”, concluyeron.

CUÁNDO VOLVERÍA A ABRIR EL LOCAL QUE FUE FUROR EN CÓRDOBA

En diálogo con Vía Córdoba, desde Nosotras sostuvieron que están trabajando para cumplir con los acondicionamientos necesarios que solicita el municipio para reabrir. La marca cuenta con varios locales en distintos puntos del país, donde la masividad de personas fue parecida. Sin embargo, lo que le sucedió en Córdoba jamás había pasado.

El local abrió en Córdoba y fue clausurado por la Municipalidad debido a distintas irregularidades. Foto: Prensa

Por el momento, continúa ofreciendo sus productos de manera online y con envíos a domicilio. “No se abrirá hasta nuevo aviso, solarmente se tomarán pedidos“, escribió en su cuenta de Instagram. De todas formas, desde la firma explicaron que la reapertura podría ser en unas cuatro semanas.

“Todavía estoy muy en shock. La verdad que no me lo esperaba, Córdoba explotó y fue récord. Se me fue de las manos, no pensé que iba a ser tanta gente”, confesó Pamela Silva, la joven empresaria al frente de la firma, a La Voz.