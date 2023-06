Rusherking apareció de sorpresa en una fiesta de egresados en Bariloche y la reacción fue insólita: “Se pudrió mal”

Rusherking no para de ser noticia todas las semanas, no solo por su música sino por su actividad en redes sociales donde se lo puede ver en diferentes situaciones. Cada historia que sube el cantante puede ser una posible polémica en puerta, pero en este caso se lo pudo ver de una manera especial con una sorpresa muy particular.

El cantante acaba de lanzar su nuevo tema “Intensidad” el primer corte de su nuevo álbum, que por supuesto también dio mucho que hablar respecto a quien estaba dedicada. Todo apuntaba que podía ser para alguna de sus exs, María Becerra o bien la China Suárez.

Pero él mismo se encargó de despejar cualquier especulación afirmando que la canción la escribió en un momento en que estaba bien y que además tuvo muchas relaciones, con esto no se pudo especificar a quién estuvo dedicada.

Rusherking cantó en una fiesta de egresados y causó furor

Recientemente, Rusherking subió a sus historias de Instagram una serie de videos donde se lo puede ver ingresando a un boliche. “Se pudrió mal” escribió el cantante que apareció de sorpresa, con micrófono en mano y encapuchado, en el lugar donde había miles de adolescentes que festejaban una fiesta de egresados en la ciudad de Bariloche.

El ingreso fue un escándalo: cuando apareció y se mostró frente a la multitud de jóvenes, el grito fue unánime. Él saludo a todos y les regaló una canción, nada más y nada menos que “Los del Espacio”, el éxito del momento.

“Donde hubo fuego, ceniza’ quedan, mezclamos alcohol, playa y arena” entonó y el boliche explotó. Todos los adolescentes cantaron junto a él la canción, que por cierto es una de las partes del tema que más ritmo tiene y hace bailar. Con esta sorpresa dejó felices a cientos de adolescentes que no se esperaron nunca poder conocer a su ídolo en medio de su fiesta de egresados.

¿Cómo sigue la agenda de Rusherking?

Luego de su aparición sorpresa en la fiesta de egresados en Bariloche, el cantante sigue su camino y esta vez se va para España. Se pudo ver en sus historias de Instagram como él y su equipo estaban en el aeropuerto esperando abordar al avión que los llevaría al otro continente.

Probablemente, en este viaje estén pactados diferentes shows, pero por supuesto todos especulan con un encuentro muy especial. Es posible que el cantante visite a la influencer Mar Lucas, una de las nuevas conquistas de Rusher.

Rusherking y Mar Lucas juntos Foto: instagram

Mar Lucas, oriunda de Sitges, España, se encuentra en su país natal y es muy probable que espere a su nuevo novio. Aunque ninguno de los enamorados salió a confirmar la relación, todo indica que comparten más que una amistad, debido a diferentes fotos y videos que circularon este último tiempo, donde se los pudo ver muy juntos.