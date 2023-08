Rusherking hizo una fuerte autocrítica sobre el amor y sus relaciones: “Es un problema”

A sus 23 años, Rusherking, ex pareja de María Becerra y la China Suárez, se ha convertido en uno de los solteros más deseados del país. Desde que anunció su separación de la actriz en abril, aún no ha vuelto a entablar una nueva relación de pareja, aunque se lo ha vinculado sentimentalmente con Mar Lucas, una cantante e influencer española. En este contexto, el joven artista ha decidido hablar sobre el amor y fue bastante autocrítico.

Rusherking y la China se cruzaron por primera vez en una fiesta en abril de 2022, y desde el primer instante, la chispa del amor surgió entre ellos. Según lo que la actriz confesó en una entrevista con Migue Granados, al principio ninguno de los dos creía que un amor tan intenso pudiera florecer debido a la considerable diferencia de edad que los separa.

“Nos encontramos en una fiesta. Yo la verdad no lo tenía en el radar. Conocía sí su música, pero era más chico”, reveló la ex Casi Ángeles al confirmar la relación. La primera aparición pública de ambos tuvo lugar en mayo de 2022, durante una fiesta privada que se celebró después de la entrega de los premios Martín Fierro. Allí, frente a quienes quisieran verlos, se mostraron cariñosos y las imágenes rápidamente se volvieron virales.

Durante varias semanas, se convirtieron en la pareja más buscada. En ese entonces, el cantante exclamó: “Me fui mundial”, marcando el inicio de la relación y expresando su completa felicidad.

No obstante, a principios de abril de este año, fue la actriz quien anunció el cambio en su situación sentimental al publicar un sutil mensaje en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel”.

La profunda reflexión de Rusherking sobre el amor

Recientemente, Rusherking llamó la atención en Twitter al reflexionar sobre el amor y su impacto en su vida. ”Las locuras que uno llega a hacer cuando le gusta alguien”, escribió en un primer momento, revolucionando por completo a sus más de un millón de seguidores, quienes no dudaron en recordarle las cosas extravagantes que hizo por amor en el pasado.

Luego, sumó: “Soy muy enamoradizo, es un problema”, plantando la duda de si encontró nuevamente el amor.

Rusherking Foto: Twitter

¿Rusherking es celoso?

Hace unos días, el cantante grabó un divertido TikTok junto a dos amigos mientras esperaban un vuelo y lo tituló: “Cosas que nos ponen celosos en el aeropuerto”. El primero en hablar fue uno de los amigos de Rusherking, quien dijo: “Una de las cosas que más celoso me pone es escribirle y ver el ‘en línea’, y que no me conteste. Pero que no me conteste más”. Luego, otro se sumó a la consigna respondiendo: “Que se vistan menos cuando estás con tu pareja. ¿Me explico?”.

Entre risas, salieron a explicar la controversial frase: “O sea, cuando tu mujer se viste mejor para salir con otro grupo de gente que con vos”. Fue entonces cuando finalmente llegó el turno del artista. Él, con su respuesta bien pensada, rápidamente dijo: “La mía sería cuando me dice que no pasa nada con el amigo pero sí. Después está con el amigo y se hace la boluda. ¿Me entendés lo que te digo? El amiguito, el amiguito…”.