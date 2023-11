Lali Espósito explotó tras una fake news que se hizo viral: “Quieren que desaparezcamos”

Lali Espósito no ha tenido una buena racha en el último tiempo. La cantante y actriz argentina viene de tener días complicados. Es que recientemente sufrió la cancelación del show que tenía programado dar en Chile debido a problemas técnicos. Incluso, a través de sus redes sociales compartió un comunicado para que el público sepa lo que sucedió exactamente.

Además, horas antes del esperado show que no pudo realizar, Lali debió salir a negar una fake news que comenzó a circular por las redes, especialmente en Twitter (ahora X). “Mucha fake new Mucha declaración falsa . Nada que no se sepa.....”, escribió sin darle demasiada importancia al asunto.

Por su parte, algunos seguidores de la cantante no quedaron muy satisfechos con su accionar y le pidieron que sea más firme y salga a hacerle frente a las noticias falsas que intentan difamarla. A raíz de esto, la intérprete de “Disciplina” explotó y decidió hacer un fuerte descargo a través de su canal de difusión en Instagram.

Las fake news sobre Lali Espósito que comenzaron a circular en Twitter

Desde que Lali Espósito escribió en su cuenta de Twitter “qué peligroso, qué triste”, tras la victoria de Javier Milei en las PASO, fue duramente atacada por los votantes del candidato a presidente de La Libertad Avanza.

En el último tiempo han comenzado a circular varias fake news sobre supuestas declaraciones de diversos artistas, entre ellos Lali y Wos, con falsas declaraciones que les atribuyen. Una de las imágenes que se hicieron virales muestra una supuesta frase de la cantante del estilo de “si gana Milei las elecciones, me voy del país”.

Qué dijo Lali Espósito tras la fake news que se hizo viral

Mediante un extenso mensaje, Lali Espósito le habló directamente a su público. “Che a mis fans indignados porque dicen que ‘no hago nada’ ante la violencia y difamación de la gente… ¡No! No puedo controlar el odio ajeno”, comenzó la artista en su descargo.

Luego, explicó con detalles su punto de vista y el motivo por el cual no sale a responder cada vez que la atacan quienes no piensan igual que ella. “Lo que quiere el que amenaza y miente es esto. Que tengamos MIEDO. Que nos callemos. Que desaparezcamos. Y no. YO no lo voy a hacer. Miedo, jamás”, aseguró.

A continuación, la artista le llevó tranquilidad a quienes la siguen y les pidió su colaboración. “Yo me cuido. Tranquilos. Créanme que LO MEJOR que podemos hacer es no darles entidad. Lo PEOR que les podemos hacer a los violentos es no darles la importancia (que desean tener)”, comentó.

Para cerrar, explicó por qué eligió este tipo de formato de mensaje en las redes para comunicarse con sus fanáticos. “Estamos bien. Estaremos bien. Son tiempos heavys. Yo estoy tranquila y bien. Les dejo este mensaje por acá para que lo sientan directo y no todo sea una bola en Twitter, red social que quizás vuelo a la mierda. Está aburrido y choto todo por ahí, ¿no?”, cerró.