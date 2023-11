¿L-Gante deja la música y se va del país? El fuerte descargo tras el triunfo de Javier Milei

Las fake news relacionadas a diversos artistas argentinos han sido moneda corriente en el último tiempo. Principalmente, a través de redes sociales como Instagram y Twitter (ahora X) se viralizaron noticias falsas con declaraciones de figuras como Lali Espósito, La Joaqui y hasta L-Gante.

Todas estas citas textuales inventadas estaban relacionadas a la actualidad argentina, especialmente a la opinión política respecto a las elecciones presidenciales. Es por eso que los propios afectados debieron salir a desmentir estas noticias.

Las fake news sobre Lali Espósito que comenzaron a circular en Twitter Foto: Twitter

Lali Espósito decidió tomárselo con calma. “Mucha fake new Mucha declaración falsa . Nada que no se sepa.....”, escribió en la red social de Elon Musk sin darle demasiada importancia al asunto.

Sin embargo, sus fans preocupados le pidieron que ponga un freno o salga a hablar acerca de esta persecusión. Mediante un extenso mensaje en su canal de difusión de Instagram, la artista le habló directamente a su público. “Che a mis fans indignados porque dicen que ‘no hago nada’ ante la violencia y difamación de la gente… ¡No! No puedo controlar el odio ajeno”, comenzó la artista en su descargo.

Lali Espósito explotó tras una fake news que se hizo viral: “Quieren que desaparezcamos” Foto: Instagram

A continuación, le llevó tranquilidad a quienes la siguen y les pidió su colaboración. “Yo me cuido. Tranquilos. Créanme que LO MEJOR que podemos hacer es no darles entidad. Lo PEOR que les podemos hacer a los violentos es no darles la importancia (que desean tener)”, comentó.

Luego del triunfo de Javier Milei como nuevo presidente electo, La Joaqui se volvió tendencia por ser víctima de otra noticia falsa. En este caso, una cuenta falsa de Twitter se hizo pasar por ella y escribió “chau país”, en referencia a que se iría de Argentina tras este resultado electoral.

El enojo de La Joaqui por el rumor de que se iría del país tras el triunfo de Milei: “Se suben a cualquier bondi” Foto: Instagram

Por su parte, la artista salió a aclarar que no era ella y mostró su enojo en Instagram: “Gente, con todo respeto. Tienen que fijarse la información que difunden, sean un poco más vivos. Hicieron tendencia en Twitter una cuenta fantasma por Dios. Ni siquiera se toman el tiempo de buscar mis cuentas reales que están verificadas”.

L-Gante, la nueva víctima de las fake news tras el triunfo de Javier Milei

Quien también fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas fue L-Gante. El músico de Cumbia 420 grabó un video donde habló acerca de las falsas noticias y los rumores de que se iría del país luego del triunfo de Javier Milei.

“Toda la gente que me está comentando si me voy del país o si voy a dejar de cantar, primero chupenme bien esta”, arremetió el músico.

“Segundo, díganme o comprueben en qué portal, en qué medio de comunicación, en qué radio, en qué canal de televisión, en qué programa yo fui y dije las palabras que si no votaban a tal o si no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música”, agregó.

Por último, tiró “si no hago música es porque le estoy entrando a tu novia” de forma divertida, aunque luego concluyó: “Yo no dije eso en ningún lado”.