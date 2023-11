En el último tiempo, La Joaqui no deja de ser noticia por diferentes polémicas. Hace apenas unos días, llamó la atención con la explícita letra de “Turro”, su nueva colaboración con L-Gante. Así como también por algunas curiosidades respecto a la crianza de sus hijas y qué música escuchan las pequeñas, Eva y Shaina.

Además, hace apenas unas semanas, La Joaqui debió salir a aclarar que no se había hecho ninguna cirugía estética en la cara. En su fuerte descargo, recordó el caso de Silvina Luna y aseguró que solamente se ha operado el busto y se hizo la dentadura. También sostuvo que han inventado noticias falsas acerca de sus bienes personales y su vida sentimental.

Durante este fin de semana, la intérprete de “Butakera” volvió a ser tendencia por una nueva polémica. Esta vez, la artista marplatense salió rápidamente a desmentir una fake news que comenzó a circular en Twitter (ahora X).

La Joaqui aseguró que la cuenta @LaJoaquiOficial no le pertenece (Captura de pantalla)

En la red social de Elon Musk una cuenta falsa que se hace pasar por la cantante escribió la frase “Chau país”, acompañada por un emoji de la bandera argentina y una mano saludando. Por supuesto, este mensaje fue replicado por cientos de usuarios que creyeron que efectivamente se trataba de la artista de RKT.

Sin embargo, a través de su cuenta personal de Instagram, La Joaqui salió a desmentir este rumor y se mostró muy molesta por el hecho de que existan cuentas falsas haciéndose pasar por ella.

El enojo de La Joaqui por el rumor de que se iría del país tras el triunfo de Milei: “Se suben a cualquier bondi” Foto: Instagram

Qué dijo La Joaqui tras el rumor de que se irá del país por el triunfo de Milei

“Gente les voy a pedir por favor que denuncien esta cuenta que no soy yo. Estoy cansada de que viralicen tweets que no me pertenecen. La cuenta mía está verificada y es @medicenlajoaqui y sin uso ya que la aplicación de Twitter la tengo desinstalada. Les agradezco si van a denunciar”, comenzó diciendo con una captura de pantalla de la cuenta falsa.

Luego, mostró su enojo: “Gente, con todo respeto. Tienen que fijarse la información que difunden, sean un poco más vivos. Hicieron tendencia en Twitter una cuenta fantasma por Dios. Ni siquiera se toman el tiempo de buscar mis cuentas reales que están verificadas”.

El enojo de La Joaqui por el rumor de que se iría del país tras el triunfo de Milei: “Se suben a cualquier bondi” Foto: Instagram

Además, aclaró cuál es su verdadera postura y lo que piensa hacer tras el triunfo de Javier Milei, el nuevo presidente electo. “Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra. Algunos con tal de tener a quien bardear se suben a cualquier bondi”, señaló.

Por último, señaló que no es la primera vez que inventan una noticia acerca de ella. “Esta gente no se cansa. ¿Hasta qué punto? ¿Crear cuentas con mi identidad? Cuando alguien ya no tenga el alcance de manejarte a vos, va a buscar manejar la manera en la que el resto te ve”, reflexionó.

El enojo de La Joaqui por el rumor de que se iría del país tras el triunfo de Milei: “Se suben a cualquier bondi” Foto: Instagram

“El que elija no seguirme o no simpatizar conmigo que sea por mis acciones, no las que otros viralizan para tener sus 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí”, dijo para finalizar con su descargo.