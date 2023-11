El fuerte descargo de La Joaqui tras ser acusada de operarse la cara: “Nunca me sentí tan horrible como este mes”

En el último tiempo, La Joaqui reapareció en diferentes eventos y llamó la atención con sus cambios de look. Como suele acostumbrar, la cantante argentina en cada oportunidad se reinventa y cambia su imagen. Desde el color y corte de pelo hasta el maquillaje y la ropa. Joaquinha Lerena no tiene miedo de innovar y probar diferentes estilos. Sin embargo, recientemente fue víctima de fuertes acusaciones.

A través de comentarios en las redes sociales, La Joaqui fue señalada y acusada en varias oportunidades de haberse operado la cara. Es por eso que decidió romper el silencio y mediante sus historias de Instagram hizo un fuerte descargo.

“No soy muy de hacer estos descargos, de hecho no los hago nunca pero de verdad estoy muy conflictuada y afligida por esta situación”, comenzó diciendo. “Hubo como una oleada masiva con respecto a mis supuestas cirugías plásticas. Me parece gravísimo que hagan estas acusaciones siendo no ciertas”, sostuvo.

Luego, señaló: “Lo que más me afectó de todo esto, no solo que agreguen sucesos a mi vida que no han acontecido, sino que también les haya afectado tan poco lo que ha pasado con Silvina Luna, que es gravísimo”. Frente a cámara, la cantante recordó el caso de la modelo fallecida y declaró: “Seguimos mofándonos de las mujeres que se hacen intervenciones quirúrgicas”.

Además de apuntar directamente contra los periodistas y medios de comunicación que difunden noticias falsas sobre su vida personal, la artista también se sinceró acerca de cómo le afectan estos comentarios y críticas que recibe a diario en fotos y publicaciones suyas.

“Nunca me sentí tan horrible como este mes después de todas las cosas que se han dicho, que igual no importa porque soy grande, voy a terapia, entiendo que elegí una carrera mediática y que es parte, como dice la gente, de mi trabajo”, confesó.

Luego reveló qué tratamientos estéticos se hizo. “No tengo ninguna cirugía plástica hecha en la cara, la única intervención quirúrgica estética, que me he hecho en la vida, son las lolas y arreglarme los dientes”, aclaró.

La Joaqui

Respecto a la operación que se hizo, aseguró: “Me lo hice porque fui mamá dos veces, muy chica, directamente tenía mal la piel, era una cuestión de no sentirme cómoda. me sentí mucho mejor conmigo una vez que me la hice, de hecho apenas salí de mi cirugía lo primero que hice fue mostrarme porque todo lo que hago lo hago sabiendo que se puede viralizar, así que ni me ofende, ni me avergüenza, ni nada”.

La Joaqui se mostró a cara lavada: “Sin filtro, sin maquillaje, sin cirugía”

Para finalizar con su descargo, la artista se quitó las gafas y se mostró frente a cámara sin una gota de maquillaje ni filtros digitales y se sinceró. “Me arreglé los dientes nada más, porque los tenía bastante feos porque soy muy nerviosa y bruxo mucho y me los había hecho bolsa. A mí me encantan mis dientes”, señaló.

“Estas historias se las hago a cara lavada, sin maquillaje, aunque me siento horrible así porque realmente me parece importante de vez en cuando mostrarnos así. Tanta crítica, tanta preocupación, con respecto a cómo me ven los demás, me había hecho olvidar de esto: que todos somos humanos y que es muy difícil ser perfecto y verse bien, y salir siempre bien, y si te estás sintiendo igual solo lo comparto para que nos abracemos juntes”, finalizó llevando un mensaje alentador para el público.